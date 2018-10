Bild: rbb/Tina Handel

Serie | Kitajagd - Berlin, der Platzkampf und ich | Teil 14 - Bunte Zettel sollen Eltern abschrecken

05.10.18 | 07:21 Uhr

Wer auf der Suche nach einem Kitaplatz in Berlin ist, braucht ein dickes Fell und sollte immun gegen Ablehnung sein. Tina Handel wird sogar zur Party-Crasherin und trotzt auch zahlreichen klaren Botschaften an Kita-Türen.



Partycrashen Mama-Style: zu einer Kita-Gartenparty gehen, ohne eingeladen zu sein. Ja sogar ohne überhaupt annähernd einen Krippenplatz hier zu haben. Als ich hereinkomme, sitzt die Leiterin im Foyer neben einer Urne zur Elternvertreterwahl. Sie schaut mich fragend an. "Also wir waren ja auch hier zum Tag der offenen Tür und haben uns für einen Platz 2019 angemeldet", sage ich. Und dass wir jetzt auch einen Kitagutschein hätten. Also falls das was bringe.



Serie Tagebuch einer Suche - Kitajagd – Berlin, der Platzkampf und ich Tina Handel hat Monate vor der Geburt ihres Kindes begonnen, einen Kitaplatz zu suchen. Mittlerweile ist ihr Kind auf der Welt, und die Suche geht weiter. Über den Stand der Dinge berichtet sie regelmäßig in einem Tagebuch bei rbb|24.

Die Leiterin gibt mir einen Zettel, damit ich noch einmal meinen Namen aufschreibe und den von Junior*. Dann wisse sie, dass ich noch einmal da war. Immerhin. Es hat vielleicht ein bisschen was gebracht, einfach zur Gartenparty zu kommen.

Selbstschutzmaßnahmen an Türen und Fenstern

Man muss sich heutzutage eine Strategie überlegen: Wie kommt man überhaupt noch in die Kita rein oder an die Entscheider ran? Denn die Kitas greifen zu Selbstschutzmaßnahmen an Türen und Fenstern und überhaupt. Das fällt allen auf, für die die Elternzeit ein nie endender Spaziergang ist. Berlins Kitakrise ist sichtbar in der Stadt.



Bild: rbb/Tina Handel

Da gibt es die Kindergärten, die es ganz unmissverständlich machen: "Keine freien Kitaplätze", dicke schwarze Schrift auf rotem Grund. Ein Warnsignal: "Fragt besser gar nicht erst!" Mit der Leiterin dieser Friedrichshainer Kita habe ich tatsächlich mal ein Gespräch nur durch die Gegensprechanlage geführt - ins Haus kam ich nicht.



Bild: rbb/Tina Handel

Etwas netter formuliert heißt es ein paar Straßen weiter: "Wir haben leider keine freien Plätze". Ein kleiner Zettel im Fenster eines Altbaus. Die Buchstaben sind schon verblichen, waren aber mal bunt und optimistisch. Andererseits hängt der Zettel da auch schon ewig. Mit dieser Formulierung kann man das Schild einfach von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr hängen lassen. Praktisch.

Bild: rbb/Tina Handel

Klingeln oder anrufen nicht erwünscht

Zugleich scheinen die vielen fragenden Eltern zunehmend den Kindergarten-Betrieb lahmzulegen: "Bitte sehen Sie davon ab, während des Kita-Alltags hier zu klingeln oder anzurufen", steht an der Tür eines kleinen Kinderladens. Stattdessen solle man an eine Google-Mailadresse schreiben. Auf solche Mails kriegt man manchmal etwas zurück. Einige Kitas haben auch schon standardisierte Antwortmails, die ein paar Sekunden später eintrudeln, egal, was man selbst geschrieben hat.

Bild: rbb/Tina Handel

Mit etwas druckvollerer Schrift mahnt ein anderer Zettel im Bezirk: "Bitte nehmen Sie Rücksicht auf unseren Kita-Alltag und klingeln Sie nicht, um Auskünfte zur Kitaplatzvergabe einzuholen!" Ausrufezeichen, alles klar.

Am besten die Kinder zuhause lassen

Die heftigste Botschaft aber kommt erst einmal etwas verklausuliert daher: "Aufgrund der schwierigen Personalsituation bitten wir insbesondere Eltern um Unterstützung, die die Möglichkeit haben, Ihre Kinder zu Hause zu lassen bzw. früher als gewöhnlich abzuholen". Das steht an der Tür einer etwas größeren AWO-Kita in Friedrichshain. Übersetzt heißt das doch: "Bitte lasst Eure Kinder zu Hause!" Die Eltern hier haben einen Kitaplatz und haben doch keinen. Gleichzeitig ist das vielleicht die wirkungsvollste Strategie, um schon direkt an der Kita-Tür klar zu machen: Hier gibt es nichts zu holen! Die ganze Krise auf einem kleinen Zettel. *Junior: Natürlich heißt unser Sohn anders, aber was er im Internet so macht, soll er später selbst entscheiden.

Sendung: Inforadio, 21.09.2018, 18:45 Uhr

Mehr zum Thema rbb/Tina Handel Berlin startet 2019 Online-Portal - "Kita-Navigator" soll Wartelistenchaos entwirren Die Kitaplatz-Suche in Berlin bedeutet Stress für Eltern wie Kitas und ein Chaos an Wartelisteneinträgen. Mit dem "Kita-Navigator" will der Senat das ab 2019 ändern - und gibt bereits jetzt Einblick in das Onlineportal. Ein Haken ist schon erkennbar. Von Tina Handel