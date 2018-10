Seit seinem Rücktritt ist Wowereit politisch kaum noch in Erscheinung getreten - wenn dann eher n der Kulturszene. Er ist nach eigenen Angaben aber im Präsidium des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller sowie im Kuratorium der Aidshilfe tätig. Ab März 2019 startet er zudem eine neue Veranstaltungsreihe in der Urania, mit dem Titel "Kultur im Salon". Im Mai veröffentlichte Wowereit zudem ein Buch mit dem Titel: "Sexy, aber nicht mehr so arm."

Lob bekam er anlässlich seines Geburtstags von seinem Amtsnachfolger Müller: "Ohne ihn stünde Berlin heute nicht so gut da: als Stadt mit einem Spitzenplatz beim Wirtschaftswachstum, als Ort, der weltweit für seine Toleranz, Vielfalt und Offenheit geachtet wird."



Müller verwies darauf, dass Wowereits Amtszeit vor allem finanziell nicht einfach für Berlin gewesen sei. Die Lage kurz nach dem Jahrtausendwechsel habe einen Mentalitätswandel verlangt. Es sei Wowereit zu verdanken, "dass nach einem Jahrzehnt des Zusammenwachsens eine Dekade der Modernisierung folgte", so Müller.



Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) lobte in einem Glückwunschschreiben, Wowereit habe "den guten Ruf Berlins in der Welt geprägt" und "viele Weichen gestellt und Pflöcke eingeschlagen". Es sei "in großem Maße" Wowereits Verdienst, "dass unsere Bundeshauptstadt in der Mitte Brandenburgs heute vor Dynamik und internationalem Flair nur so brummt". Auch Brandenburg profitiere davon bis weit in die ländlichen Räume.