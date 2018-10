Karl A.H. Berlin und Umland Freitag, 19.10.2018 | 08:12 Uhr

Tja, Brandenburg wird seit Jahrzehnten nur verwaltet.Von bisher allen MP's. Schauen wir auf die Lebensjahre dieser Herren, dann wissen wir warum. Innovation, Agitation, so etwas gab es nicht in der DDR. Den Finger in den Wind halten schon.

Klar hab ich Verständnis für die Menschen im Tagebau und kann ihre Ängste sehr wohl nachvollziehen. Deshalb ist es auch so wichtig, Lösungen zu finden. Aber mit Menschen, die mit eigenen Worten Vorgaben von der Kanzlerin erwarten geht das nicht...

Jeder Ministerpräsident hat einen großen Agitationsfreiraum.

Wenn er diesen nicht innovativ für seine Bürger nutzt, ist er fehl am Platz und erzieht darüber hinaus nur Jammerleute. Damit schadet er allen!!!

Wir brauchen keine Verwalter im Amt. Und auch keine, die auf ihrem Stuhl festkleben.

Treten Sie zurück Herr Ministerpräsident.