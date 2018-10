Bild: dpa/Wolfgang Kumm

Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen - Grütters will unabhängige Kommission für Knabe-Nachfolge

12.10.18 | 18:18

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will eine unabhängige Kommission zur Neubesetzung der Führungsspitze in der Berliner Stasiopfer-Gedenkstätte einsetzen. Das berichtet der "Spiegel". In dem Gremium sollen demnach weder das Kanzleramt noch die Berliner Kulturbehörde vertreten sein. Der Bund und das Land Berlin finanzieren die Gedenkstätten-Stiftung, Vertreter sitzen daher auch im Stiftungsrat.

Vertrauenssignal an Opfer der SED-Diktatur

Grütters wolle auch Kritik vorbeugen, dass Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) einen Leiter beruft, der das DDR-Unrecht verharmlost, schreibt der "Spiegel". Lederer ist Vorsitzender des Stiftungsrats, der den langjährigen Gedenkstättenleiter Hubertus Knabe einstimmig von seinen Aufgaben entbunden hatte. Laut "Spiegel" will Grütters ein Vertrauenssignal an die Opfer der SED-Diktatur und an die Gruppe der Experten senden, die an der Aufarbeitung der SED-Diktatur beteiligt sind. Lederer war von Kritikern vorgeworfen worden, er habe Knabe für seine "politische Unangepasstheit" bestraft. Der Historiker Knabe hatte stets die Linke scharf wegen ihres Umgangs mit der DDR-Vergangenheit kritisiert.

Streit um Entlassung zieht Kreise