Die Berliner CDU kritisiert das Vorhaben des Senats, im kommenden Jahr ein solidarisches Grundeinkommen zu testen. Jürn Jakob Schultze-Berndt, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Berlin, hält die Idee für "Etikettenschwindel". Das Programm sei nicht neu, sondern entspreche der bekannten öffentlich geförderten Beschäftigung. "Sogar die jetzt vorgeschlagenen Tätigkeitsfelder entsprechen der seit Jahren gültigen "Positivliste" in Berlin", so Schultze-Berndt am Donnerstag in einer Presseerklärung.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte das Konzept des solidarischen Grundeinkommens vor etwa einem Jahr in die Debatte eingebracht. Bezieher von Arbeitslosengeld I sollen davor bewahrt werden, in Hartz IV abzurutschen und erhalten für eine Beschäftigung das Grundeinkommen. Getestet werden soll das Grundeinkommen in einem Praxistest im kommenden Jahr.

Für die Tätigkeiten vorgeschlagen sind etwa der Begleitservice bei S- und U-Bahn, die Tätigkeit als Integrationslotse, die Unterstützung älterer Menschen im Haushalt, Concierge-Dienste bei landeseigenen Wohnungsgesellschaften und Assistenz-Tätigkeiten in Kitas und Schulhorten.