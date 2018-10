Mit einem neuen Polizeigesetz will die Brandenburger Landesregierung künftig härter gegen Terrorverdächtige vorgehen. Danach könnten bei terroristischer Gefahr Verdächtige künftig bis zu vier Wochen in Gewahrsam genommen werden, erläuterte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag nach dem Kabinettsbeschluss.

Zudem sollen für sogenannte Gefährder Aufenthalts- und Kontaktverbote ausgesprochen werden und neben Telefonaten auch ihre Messengerdienste überwacht werden können. Die meisten Maßnahmen müssten von einem Richter angeordnet werden, so der Minister.

Es gelte für Brandenburg eine latente Terrorgefahr, so Schröter. Denn es gebe in ganz Deutschland "eine akute Terrorgefahr", vor allem in Metropolen wie etwa Berlin, mitten in Brandenburg.