Das Land Berlin vergibt ab dem Wintersemester 2018/19 Stipendien für den Wechsel in ein Lehramtsstudium. Wie die Senatsverwaltung für Bildung am Montag mitteilte, können Studierende 500 Euro pro Monat erhalten, wenn sie ein MINT-Fach studieren oder studiert haben und als Quereinsteiger einen Master of Education anstreben. Das betrifft die Fächer Mathematik, Informatik, naturwissenschaftlich-technische Fachrichtungen, aber auch Musik.

"Mit dem Lehramt-Stipendium setzen wir auf zielstrebige Persönlichkeiten aus dem MINT-Bereich, die ihre Fachexpertise in die Berliner Schule einbringen wollen", teilte Senatorin Sandra Scheeres (SPD) mit. "Mit der Maßnahme wollen wir den Fachkräftemangel in besonderen Bedarfsfächern im Lehramt lindern." Berlin stelle in diesem Jahr 600.000 Euro zur Verfügung, im kommenden Jahr 1,2 Millionen Euro.