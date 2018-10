Derzeit leben Asylbewerber sechs Monate in der Erstaufnahme, bevor sie auf die Städte und Gemeinden verteilt werden. "Eine Verlängerung dieser Zeit befördert die Integration nicht", sagte die Landeschefin der Brandenburger Linken, Anja Mayer, am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. "Das haben verschiedene Situationen bereits gezeigt, und die Linke erachtet dies deshalb auch nicht für sinnvoll."

Brandenburgs mitregierende Linke lehnt eine Verlängerung des Aufenthalts von Asylbewerbern in den Erstaufnahmestellen auf maximal zwei Jahre ab. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte die Forderung dagegen am Mittwoch befürwortet.

Landrat Siegurd Heinze (parteilos/für die CDU) hatte die Forderung im Anschluss an eine Konferenz der Landräte und Oberbürgermeister mit Schröter erläutert. "Wenn Menschen lange in der Kommune leben und sich integriert haben, ist es sehr schwer, sie dort wieder herauszulösen, wenn sie dann ausreisepflichtig werden", argumentierte Heinze. Daher sollten die Menschen erst in die Kommunen kommen, wenn sie eine Bleibeperspektive hätten. Schröter hatte dies befürwortet und mit Blick auf den Widerstand beim Koalitionspartner erklärt, die maximale Aufenthaltsdauer in der Erstaufnahme sei verhandelbar.



Vorbehalte äußerte Mayer auch gegen den Plan von Schröter, Abschiebungen künftig zentral im Ministerium zu organisieren. Bislang müssen die Landkreise und kreisfreien Städte die aufwendigen Abschiebungen übernehmen. "Eine Zentralisierung der Abschiebungen ist nur unter bestimmten Bedingungen überhaupt sinnvoll und muss gründlich innerhalb der Koalition abgewogen werden", meinte Mayer. "Schnellschüsse sind hier nicht angebracht."