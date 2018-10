imago/Michael Schick Audio: Inforadio | 17.10.2018 | Dominik Lenz | Bild: imago/Michael Schick

Schleierfahndung in Brandenburg - Linkes Bündnis ruft zu Protesten gegen neues Polizeigesetz auf

17.10.18 | 16:49 Uhr

Die geplante Verschärfung des Brandenburger Polizeigesetzes spaltet seit Monaten die Potsdamer Regierungskoalition. Nun hat ein linkes Bündnis zur Demonstration aufgerufen: Der Gesetzentwurf würde einer unnötigen "Aufrüstungslogik" folgen.

Ein linkes Bündnis mit Vertretern von Parteien, Flüchtlingsorganisationen und Studierenden will gegen die geplante Verschärfung des Brandenburger Polizeigesetzes demonstrieren. Unter dem Motto "Polizeigesetz stoppen" solle die Demonstration am 10. November durch die Potsdamer Innenstadt ziehen, sagte Tom Berthold von der Linksjugend am Mittwoch.

"Wer solche Mittel hat, wird sie auch einsetzen"

Vor dem Hintergrund niedriger Kriminalität seien Vorstöße für mehr Videoüberwachung, Schleierfahndung, Bodycams oder Onlinedurchsuchung politisch und rechtlich fragwürdig, so Berthold. Deshalb würden die Ideen von SPD, Linken und CDU für ein neues Polizeigesetz "einer unnötigen Aufrüstungslogik" folgen. "Ich halte die Verschärfung für unnötig, weil wir prinzipiell nicht so das große Problem mit Terrorismus und Straftaten haben", sagte Berthold am Mittwoch dem rbb. "Ich glaube, wer solche Mittel hat, wird sie auch einsetzen - unabhängig davon, ob jetzt die AfD an der Regierung ist oder die SPD."

Gesetzentwurf wurde entschärft

Auf Druck der Linken hatte Schröter den ursprünglichen Gesetzentwurf in einigen Punkten entschärft. Der neue Entwurf wurde am Mittwoch aus dem Umfeld des Bündnisses bekannt. Danach wurden die Online-Durchsuchung bei Verdächtigen und elektronische Fußfesseln für terroristische Gefährder gestrichen. Bei Terrorverdacht sollen die Ermittler aber künftig auch Textnachrichten aus Messengerdiensten abschöpfen dürfen. Gefährder sollen bis zu einem Monat in Gewahrsam genommen werden können. Auch die "Schleierfahndung" mit großflächigen Kontrollen an allen Durchgangsstraßen des Landes soll ermöglicht werden. Die Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll ausgeweitet werden.

Auch den Polizeibeamten werde das Leben schwerer gemacht

Solche tief in die Grundrechte der Bürger eingreifenden Instrumente der Polizei könnten auch missbraucht werden, warnte der Landesvorsitzende der am Bündnis beteiligten Grünen, Clemens Rostock. Schließlich gebe es nach Wahlen wechselnde Regierungen und aus der CDU gebe es schon Stimmen, die eine Koalition mit der rechtspopulistischen AfD für möglich hielten. "Man muss bedenken, was passieren könnte, wenn nach einer Verschärfung des Polizeigesetzes ein AfD-Politiker Innenminister wird", mahnte Rostock. Zudem würde auch Polizeibeamten selbst das Leben schwerer gemacht, etwa durch juristisch unklare Begriffe wie der "drohenden Gefahr". Man protestiere also nicht gegen die Polizei, sondern gegen das Polizeigesetz.