In einer E-Mail, die Kontraste vorliegt, teilte der zuständige Beamte des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit bereits am 21. Juni 2013 der Lunapharm-Geschäftsführerin mit, dass der Bezug von Medikamenten aus griechischen Apotheken illegal sei. Der Beamte zitierte dazu ein Schreiben der griechischen Arzneimittelaufsicht vom 20. Juni 2013: "Wir haben Lieferungen aus griechischen Apotheken nach Deutschland und in andere Staaten identifiziert, aber diese sind nicht legal."