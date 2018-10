Der wegen eines Pharmaskandals umstrittene Brandenburger Großhändler Lunapharm hat eine PR-Agentur eingeschaltet, um sich gegen angeblich falsche Vorwürfe zu wehren. Man wolle die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten und anschließend "Punkt für Punkt" auf "Spekulationen" zurückkommen, teilte die in Rheinland-Pfalz ansässige Agentur am Dienstag laut Medienberichten mit.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij erklärte im rbb, Lunapharm habe sich bei der Aufarbeitung des Falls "bisher eher in Schweigen gehüllt". Ihr Ministerium arbeite nun den vorliegenden Bericht der Task Force ab. Zudem wolle Brandenburg auf Bundesebene mit anderen Ländern zusammenarbeiten. "Denn wenn es sich abzeichnet, dass es hier Unternehmen gibt mit einem hohen Maß an krimineller Energie, die als Netzwerk jenseits von Brandenburg arbeiten", so Karawanskij, "dann brauchen wir auch die Vernetzung weiterer Behörden außerhalb von Brandenburg."

Das ARD-Magazin "Kontraste" hatte im Juli berichtet , dass das Brandenburger Unternehmen am Handel mit möglicherweise unwirksamen und gestohlenen Krebsmedikamenten einer griechischen Apotheke beteiligt ist. Lunapharm bestritt bislang, von illegalen Vorgängen gewusst zu haben. Man behalte sich juristische Schritte gegen das "Kontraste" vor, so der neue PR-Berater des Unternehmens.

Die Kontraste-Redaktion wies die Vorwürfe von Kocks in einem eigenen Faktencheck zurück.

So seien die fraglichen Medikamente "aus griechischen Kliniken gestohlen und von Herrn Mohamed Deyab Hussein über dessen Apotheke in Athen" an Lunapharm verkauft worden. Hussein, der schon früher wegen schwerer Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz auffällig geworden war, verbinde eine "lange Geschäftsbeziehung" mit der Lunapharm-Geschäftsführerin. Husseins Firma Rheingold wurde nach Kontraste-Informationen die Handelserlaubnis entzogen. "Die Geschäftsführerin von Lunapharm wusste demnach offenbar, mit wem sie Geschäfte macht."



Hussein und weitere Beschuldigte des mutmaßlich kriminellen Netzwerkes sitzen nach Kontraste-Informationen in Griechenland in Haft. "Die Räumlichkeiten, in denen wir die Medikamente beschlagnahmt haben, hatten nicht die erforderliche Genehmigung für die Lagerung und den Transport", so die griechische Polizei. "Sie wurden als ungeeignet beurteilt, so dass diese Medikamente gefährlich für die öffentliche Gesundheit sind."

Zudem wisse die Geschäftsführerin von Lunapharm laut Kontraste seit 2013, "dass griechische Apotheken generell nicht als Großhändler agieren und damit auch nicht exportieren dürfen". Dies habe die Brandenburger Arzeniaufsicht laut Kontraste-Recherchen bereits 2013 in einer Email an Lunapharm mitgeteilt. "In der E-Mail wird Frau Krautz-Zeitel klar mitgeteilt, dass der Handel mit griechischen Apotheken demnach illegal ist." Trotzdem habe Lunapharm von Husseins Apotheke "noch jahrelang nachweislich griechische Medikamente importiert und in Deutschland vertrieben". Auch 2018 habe Lunapharm von dieser Apotheke Medikmanete gekauft, das "belegen Telefonabhörprotokolle aus Griechenland, die Kontraste ausgewertet hat".