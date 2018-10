Der angekündigte Rückzug Angela Merkels vom CDU-Parteivorsitz ist von führenden Berliner und Brandenburger Christdemokraten begrüßt worden.

Berlins Landesvorsitzende Monika Grütters teilte am Montag mit, Merkel verdiene für ihren souveränen Schritt größten Respekt. Sie übernehme die Verantwortung, obwohl es für die schlechten Wahlergebnisse der CDU in Hessen und der CSU in Bayern "sicher vielfältige Gründe" gebe.

Nach Meinung des Berliner CDU-Fraktionsvorsitzenden Burkard Dregger bekommt die CDU nun die Chance auf einen Neuanfang. Die Entscheidung der Kanzlerin, nicht wieder für den Parteivorsitz zu kandidieren, verdiene Anerkennung und Respekt. Eine Präferenz zu möglichen Nachfolgern wollte Dregger nicht äußern.