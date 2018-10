Der Revisionsprozess um den Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Nauen (Havelland) wird wie geplant fortgesetzt. Die 5. Strafkammer des Landgerichts Potsdam lehnte am Donnerstag Befangenheitsanträge der Verteidigung des angeklagten Ex-NPD-Politikers Maik Schneider gegen zwei Richterinnen ab. Es lägen keine Gründe vor, die Zweifel an der Unvoreingenommenheit der Richterinnen begründen könnten, sagte der Vorsitzende Richter Klaus Feldmann. Auch eine weitere Rüge zur Besetzung des Gerichts wurde abgelehnt.