Bild: dpa/Patrick Pleul

Bericht des Ifo-Instituts - Ostdeutsche gehen früher in Rente als Westdeutsche

26.10.18 | 11:40 Uhr

In den ostdeutschen Bundesländern profitieren viele Neurentner von der Rente mit 63. Das zeigen Zahlen des Ifo-Instituts. Zudem nehmen im Osten auch mehr Menschen Rentenabschläge hin, wenn sie dafür früher aufhören können zu arbeiten.



Ostdeutsche gehen laut einer am Freitag vorgestellten Berechnung des Ifo-Instituts früher in Rente als Westdeutsche. Aus Statistiken der Renteversicherungen gehe hervor, dass im vergangenen Jahr 24 Prozent aller ostdeutschen Neurentner bis zur Regelaltersgrenze von derzeit 65 Jahren und sieben Monaten gearbeitet hätten. In Westdeutschland seien es 45 Prozent.

Die Hauptgründe dafür sind, dass sowohl der Anteil von Frührentnern in den ostdeutschen Bundesländern höher ist als auch der Anteil derjeniger, die bereits mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen können, so das Institut. 2017 fielen in Ostdeutschland 42,8 Prozent der neuen Rentner unter die Regeln der abschlagsfreien Rente mit 63 (Westdeutschland: 30 Prozent). 26,9 Prozent gingen mit Abschlägen früher in Rente (Westen: 16,6 Prozent).

Früher ins Arbeitsleben einsteigen, früher Rente beziehen

Dass der Anteil bei der Rente mit 63 höher liegt, habe mit den ostspezifischen Erwerbsbiografien zu tun, sagte Ifo-Forscher Joachim Ragnitz laut Mitteilung. "In der DDR war es üblich, frühzeitig ins Erwerbsleben zu starten, so dass in Ostdeutschland ein höherer Anteil an Personen die Voraussetzungen hierfür aufweist." Ähnlich lasse sich auch der höhere Anteil von Rentner erklären, die bereit seien, Abschläge inkauf zu nehmen. Denn im Osten liegen die Rentenansprüche von Frauen höher als im Westen. "Eine Rente mit Abschlägen kann man sich eher leisten, wenn zwei Rentenbezieher mit hohen Bezügen in einem Haushalt leben", so Ragnitz. Die Zahlen für Brandenburg sind nahezu deckungsgleich mit den Werten für die gesamten ostdeutschen Bundesländer. In Berlin sind zwischen dem ehemaligen Ost-Berlin und dem früheren Westteil diese Unterschiede zwar auch vorhanden, aber nicht ganz so stark ausgeprägt ausgeprägt.



Die Einführung der abschlagsfreien Rente mit 63 kritisierte Rangnitz als teures Wahlgeschenk an die ältere Generation. "Vor dem Hintergrund der absehbaren Finanzierungsschwierigkeiten der Gesetzlichen Rentenversicherung ab 2025 und des zunehmenden Arbeitskräftemangels war sie eine Fehlentscheidung", so der Wissenschaftler. Im Jahr 2014 wurde die sogenannte Rente ab 63 eingeführt, die es Versicherten erlaubt, nach 45 Beitragsjahren vorzeitig ohne Einbußen bei der Rentenhöhe in den Ruhestand zu gehen. Die Möglichkeit eines vorzeitigen Renteneintritts besteht darüber hinaus auch für Versicherte mit wenigstens 35-jähriger Versicherungsdauer in der Gesetzlichen Rentenversicherung. In diesem Fall müssen allerdings Rentenabschläge hingenommen werden. Außerdem verkürzt sich dadurch die Dauer der Einzahlung in die Rentenkassen, was eine weitere Verringerung der monatlichen Rentenzahlungen zur Folge hat.