Steffen Berlin Mittwoch, 10.10.2018 | 17:33 Uhr

Tja, das nennt sich in beiden Fällen Rechtsstaat!

a) Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut in einer Demokratie und so lange Parteien, Gruppierungen bzw. Vereine nicht verboten sind, steht denen dieses Recht uneingeschränkt zu.

b) Die Neuverhandlung gegen den rechtsextremen Brandstifter von Nauen ist aufgrund einer fehlerhaften Verurteilung nötig geworden. Jeder Straftäter hat in diesem Fall das Recht, einen neuen, fehlerfreien Prozess zu erhalten. Die Höhe des zu erwartenden Strafmaßes ist dabei noch gar nicht abzusehen. Wenn die Strafe für die Brandstiftung höher gewürdigt wird als in der letzten Verurteilung kann unter Hinzurechnung der anderen Straftaten auch eine gleiche oder höhere Gesamtstrafe herauskommen.

c) Recht hat mit Gerechtigkeit sehr oft nichts zu tun. Die Justiz kann stets nur versuchen, beides in Einklang zu bringen.