Der 37-Jährige war im Oktober 2017 vom Landgericht Potsdam zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden, weil er den Landtag mit falschen Angaben zu seinen Wohnsitzen um Fahrtkosten- und Mietzuschüsse in Höhe von knapp 87.000 Euro betrogen hatte. Die Fraktion hatte Jürgens als bildungspolitschem Referenten daraufhin Ende Februar 2018 gekündigt. Jürgens klagte auf Wiedereinstellung.

Dem Arbeitsgericht zufolge war die fristlose Kündigung unwirksam, weil die Linken-Fraktion ihm nicht sofort nach dem Urteil gekündigt hatte - die ordentliche Kündigung gelte jedoch. Jürgens erhält nun sein Gehalt rückwirkend von seiner Kündigung Ende Februar bis Ende Juni. Die Abfindung in Höhe von 40.000 Euro, die das Arbeitsgericht zunächst angeregt hatte, erhält Jürgens dagegen nicht. Die Linksfraktion hatte dies abgelehnt.

Gegen das Urteil können beide Seiten in Berufung gehen. Ralf Christoffers, Fraktionschef der Linken im Brandenburger Landtag, zeigte sich auf Nachfrage zufrieden; er wolle der Fraktion am Donnerstag empfehlen, nicht in Berufung zu gehen, sagte er. Das Urteil zeigt Christoffers zufolge, dass es richtig gewesen sei, gegen den ersten Vorschlag der Arbeitsrichterin in Widerspruch zu gehen.