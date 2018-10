Die Polizei hat Fotos von mehreren Verdächtigen veröffentlicht, die am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg Gewalttaten begangen haben sollen. Die auf den Bildern gezeigten Männer seien bei der "Revolutionären 1. Mai Demonstration" in der Spitze des Zuges gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit und sprach in einer Mitteilung von "schweren Landfriedensbrüchen".