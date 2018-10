Die Hälfte der Polizeischüler, die im Herbst 2017 ihre Ausbildung an der Berliner Polizeiakademie im mittleren Dienst starteten, soll beim Verkehrsrecht durchgefallen sein. Auch in anderen Bereichen gibt es offenbar Wissenslücken.

An der Berliner Polizeischule in Ruhleben sorgen offenbar schlechte Prüfungsergebnisse der Polizeischüler für neue Probleme. Der "Berliner Morgenpost" (Dienstag) zufolge fiel knapp die Hälfte der Auszubildenden für den mittleren Dienst der Schutzpolizei, die im Herbst 2017 gestartet waren, durch eine Prüfung zum Thema Eingriffsrecht, Verkehrsrecht und Öffentliches Recht.

Nach den Recherchen der "Morgenpost" begründen mehrere Schüler ihr Scheitern unter anderem mit hohem Unterrichtsausfall an der Schule. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht die Ursachen demnach ebenfalls in strukturellen Problemen.

Bereits in den zurückliegenden Monaten hatte es immer wieder Berichte über Missstände an der Polizeiakademie gegeben. Der Senat ließ sogar einen Sonderbeauftragten, Josef Strobl, Hinweise untersuchen, wonach es an der Akademie Fälle von Disziplinlosigkeit und angeblich sogar eine Unterwanderung durch arabische Familienclans gegeben haben soll.

Strobl stellte im Juni zwar keinerlei "großartige Missstände in Form von dienstrechtlichen Unregelmäßigkeiten oder gar strafrechtlichen Verfehlungen" fest, sah aber dringenden Personalmehrbedarf und empfahl eine bessere Bezahlung. Strobl mahnte, Unterrichtsausfälle in Politischer Bildung sowie in Deutsch zu vermeiden: Beim Einstellungsjahrgang Herbst 2017 seien 37 Prozent des Deutschunterrichts ausgefallen, obwohl bereits viele der Polizeischüler "unterdurchschnittliche" Deutschkenntnisse mit "großen Defiziten" aufgewiesen hätten.