Ab 9 Uhr morgens herrscht Ausnahmezustand in der Porschestraße in Berlin-Mariendorf: Hunderte Lieferfahrzeuge fahren in die kleine Straße, um bei dem dortigen Lager des Online-Händlers Amazon Waren abzuholen. Anwohner klagen über Lärm und chaotische Zustände. Jetzt will sich Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler (SPD), um eine Lösung mit Amazon kümmern, wie sie am Donnerstag ankündigte.



Sie habe das Unternehmen bereits vor den Beschwerden besucht, teilte Schöttler mit. Dabei habe ihr die Werksleitung versichert, dass dem Unternehmen eine gute Nachbarschaft wichtig sei. Der Werksleiter habe sich den Nachbarn persönlich vorgestellt. "Für mich ist das ein Indiz dafür, dass dem Unternehmen eine gute Nachbarschaft sehr wichtig ist", so Schöttler.