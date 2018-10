Potsdam will mehr als 2.000 neue Kleingärten schaffen

In Potsdam sollen neue Kleingärten geschaffen werden. Das sagte Baudezernent Bernd Rubelt (Parteilos) am Mittwochabend bei der Vorstellung des nun fortgeschriebenen "Stadtentwicklungskonzepts Kleingärten".

Laut Rubelt gibt es in Potsdam theoretisch Erweiterungsflächen für bis zu 2.160 Kleingarten-Parzellen. In vielen Fällen sei man jedoch auf den Kooperationswillen der Eigentümer angewiesen. Um Flächen aufzukaufen, will die Stadt bis zu 80.000 Euro pro Jahr ausgeben.

Auch für die Sicherung der Sparte am Angergrund in Babelsberg, wo die Kleingärtner im Clinch mit dem Grundstückseigentümer liegen, will sich die Verwaltung nach eigenen Angaben stark machen.