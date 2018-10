Der scheidende Oberbürgermeister von Potsdam Jann Jakobs (SPD) hat vor einer Spaltung der Stadt gewarnt. In Potsdam lebten sehr Wohlhabende neben Menschen, die um ihre Existenz kämpfen müssten, sagte er am Freitag im rbb.

Aufgabe des Oberbürgermeisters sei es, die auseinanderstrebenden Tendenzen wieder zusammenzuführen. Das sei auch für seinen Nachfolger eine Herausforderung. Jakobs geht nach 16 Jahren als Oberbürgermeister in den Ruhestand. Am 28. November übergibt er das Amt an seinen gewählten Nachfolger Mike Schubert (SPD).