Hakenkreuze, Wehrmachtsadler, Kriegsabzeichen: Weil ein 47-Jähriger im Internet Gegenstände mit Nazi-Symbolen verkauft haben soll, wird ihm derzeit in Prenzlau der Prozess gemacht. Der Verdächtige hat sich allerdings inzwischen abgesetzt.

Ein Prozess gegen einen 47-Jährigen, der über das Internet Gegenstände mit Nazi-Symbolen verkauft haben soll, ist am Freitag vor dem Amtsgericht Prenzlau (Uckermark) neu aufgelegt worden.

Der Verdächtige verkaufte, so die Anklage, Gegenstände aus der Zeit des Nationalsozialismus an in Deutschland lebende Kunden - darunter Kriegsabzeichen, Mützen und Siegelringe mit Hakenkreuz und Adler der Wehrmacht. Vor Gericht geht es um 37 Fälle. Die Staatsanwaltschaft hat den Mann unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angeklagt.