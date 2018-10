imago/Stefan Zeitz Audio: Inforadio | 29.10.2018 | Sebastian Schöbel | Bild: imago/Stefan Zeitz

Verluste bei Hessenwahl - Saleh fordert SPD-Mitgliederentscheid über Groko

29.10.18 | 09:05 Uhr

"Die Menschen haben die Schnauze voll von der großen Koalition" – der Berliner SPD-Fraktionschef Saleh fordert nach der Hessenwahl einen neuen Mitgliederentscheid über Schwarz-Rot im Bund. Doch Bürgermeister Müller warnt davor, das Bündnis zu verlassen.

Der Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh hat nach dem Absturz seiner Partei bei der Landtagswahl in Hessen einen neuen Mitgliederentscheid über die Große Koalition. "Das Ergebnis ist ein großes Desaster für die SPD", sagte Saleh am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. "Die Menschen haben die Schnauze voll von der großen Koalition im Bund und den Streitereien." Wenn die SPD das Regierungsbündnis mit der CDU wie abgemacht Mitte 2019 nochmals bewerte, dürfe das nicht nur in der Parteispitze passieren, sagte Saleh. Stattdessen müssten wie vor der Regierungsbildung die SPD-Mitglieder befragt werden. "Es muss auch möglich sein zu sagen: Der Gang in die Große Koalition war ein Fehler", sagte Saleh, der gegen ein Bündnis mit der CDU war. "Wir haben zum zweiten Mal die Quittung bekommen."

Müller: Nicht erkennbar, wofür die SPD steht

Auch Juso-Chef Kevin Kühnert hat eine baldige Entscheidung über die Fortsetzung der Großen Koalition im Bund gefordert. Dem rbb-Inforadio sagte er am Montag, die Arbeit der

Bundesregierung dürfe nicht erst - wie von Parteichefin Andrea Nahles vorgeschlagen - zur Halbzeit der Wahlperiode bewertet werden. Das dauere ihm "entschieden zu lang". Der Koalition bleibe nicht noch ein ganzes Jahr, um zu beweisen, dass die Zusammenarbeit funktioniere. Das Problem sei die "lähmende Trägheit in der großen Koalition." Sein Parteikollege, Landeschef der Berliner SPD und Regierender Bürgermeister Müller äußerte sich im rbb deutlich vorsichtiger: Zwar sei fraglich, ob die große Koalition noch langfristig trage, so Müller am Montag im Interview mit Radioeins, jedoch warnte er davor, sie vorzeitig zu verlassen. Schnellschüsse und einfach Hinschmeißen würden nicht belohnt. Das Problem sei, dass nach wie vor nicht erkennbar sei, wofür die SPD stehe. "Es ist richtig, jetzt eine selbstkritische Analyse zu machen und zu sagen, wir müssen Dinge anders machen, es muss um die Inhalte gehen. Es ist mit Sicherheit so, dass im Moment gar nicht ein großes, klares Thema zu erkennen ist, für das die SPD steht. Das ist leider nicht zu erkennen auf der Bundesebene und insofern haben es alle Länder auch schwer."





Grünen-Fraktionschefin Kapek: Grüne keine SPD-Alternative

Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Stefan Evers, sagte, für christdemokratischen Jubel nach der Hessenwahl gebe es keinen Anlass, "insbesondere deswegen, weil sie ein klares Signal an die große Koalition im Bund ist, sich jetzt endlich zusammenzureißen, auf Gemeinsamkeiten zu konzentrieren und die Sacharbeit in den Vordergrund zu stellen." Ob Schwarz-Grün in Hessen weiterregieren wird, ist noch nicht klar. In Berlin aber könne man über diese politische Kombination durchaus mal nachdenken, sagte Evers. Zwar seien die Berliner Grünen deutlich linker als die in Hessen, und das mache es "herausfordernd, sich das vorzustellen, aber ich liebe Herausforderungen." Berlins Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek winkte auf Nachfrage des rbb allerdings schon ab: Die Grünen seien keine SPD-Alternative, sondern eine Partei mit eigenen Kurs, der gerade in Hessen bestätigt worden sei. Die Verluste von SPD und Union seien hausgemacht, so Kapek. "Es liegt denke ich maßgeblich daran, dass sie permanenten Streit vorleben und auch Wahlkampf für die AfD machen. Ich glaube, 80 Prozent der Menschen, wenn nicht mehr, wollen so etwas gerade nicht."

AfD jetzt in allen deutschen Landtagen

Zu einer möglichen Jamaika-Koalition mit der FDP äußerte sich der Vorsitzende der Berliner FDP-Fraktion, Sebastian Czaja: Die Hessenwahl habe gezeigt, dass die FDP als verlässlicher Partner für stabile Verhältnisse unverzichtbar sei. Für Sondierungsgespräche stehe seine Partei bereit.

Der Berliner AfD-Chef Georg Pazderski zeigte sich angesichts der Tatsache, dass seine Partei nun in allen deutschen Landtagen vertreten ist, erfreut. In Hessen habe sich der pragmatische Teil der AfD durchgesetzt, sagte Pazderski - das sei ein Signal zur Öffnung für bürgerlich-konservative Wählerschichten. "Am rechten Rand ist kein Potenzial und wir wollen auch den rechten Rand nicht", so Pazderski.



In Brandenburg sieht man Klärungsbedarf

In Brandenburg fielen die Reaktionen ähnlich aus: Ernüchterung bei SPD und CDU, Freude bei den Grünen. SPD-Generalsekretär Erik Stohn sagte, das Wahlergebnis sei ohne die Performance in Berlin nicht zu erklären. "Die drei Partner müssen sich dringend zusammensetzen und klären, wie sie Sacharbeit in einem vernünftigen Miteinander verrichten." Die CDU in Brandenburg sieht ebenfalls die schwarz-rote Bundesregierung in der Pflicht. Der märkische CDU-Generalsekretär Steeven Bretz forderte am Sonntagabend im rbb, die große Koalition müsse sich entscheiden: "Entweder sie liefert bei den wichtigen Themen wie gleichwertige Lebensverhältnisse, Diesel und sichere Herkunftsstaaten - oder aber sie muss beendet werden." Die Brandenburger Grünen-Vorsitzende Petra Budke sprach von einem tollen Erfolg für ihre hessischen Parteikollegen. "Sie haben gezeigt, dass man auch aus einer Regierungsbeteiligung heraus so erfolgreich sein kann."

Massive Verluste bei CDU und SPD

Wie schon in Bayern hatten Union und SPD bei der Landtagswahl in Hessen massive Verluste erlitten. Die CDU blieb am Sonntag zwar stärkste Kraft, fuhr nach Hochrechnungen von ARD und ZDF aber ihr schlechtestes Ergebnis in dem Bundesland seit mehr als 50 Jahren ein. Die SPD erzielte voraussichtlich ihr schlechtestes Landesergebnis in Hessen jemals. Trotz der Verluste wäre es nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis rechnerisch möglich, dass Schwarz-grün in Hessen weiterregiert. Die Grünen hätten in drei von vier möglichen Regierungskonstellationen die Möglichkeit, weiter mitzuregieren.