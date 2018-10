imago/Revierfoto Audio: Radioeins | 15.10.2018 | Amelie Ernst | Bild: imago/Revierfoto

Landtagswahl in Bayern - "Für die SPD ist es fünf nach zwölf"

15.10.18 | 08:28 Uhr

Die SPD ist tief gefallen in Bayern - das Ergebnis bei der Landtagswahl einstellig. Das sorgt für Frust, auch bei den Genossen in Berlin und Brandenburg. Sie machen die Bundespolitik verantwortlich für das schlechte Ergebnis - und fordern Konsequenzen.

Bayern hat gewählt, die Volksparteien stürzen ab: Die CSU landet unsanft rund zehn Prozentpunkte tiefer als 2013 bei rund 37 Prozent. Noch katastrophaler fällt das Ergebnis für die SPD aus. Sie halbiert ihr Ergebnis von vor fünf Jahren in den einstelligen Bereich und ist jetzt nur noch fünftstärkste Kraft. Das sorgt auch in Berlin und Brandenburg für Enttäuschung und Frust.

Raed Saleh (SPD) | Bild: imago/Stefan Boness

Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh forderte nach der schweren Wahlniederlage seiner Partei in Bayern rasche Konsequenzen. "Es ist bereits fünf nach zwölf", sagte Saleh am Sonntag in einer ersten Reaktion. Die SPD müsse prüfen, ob sie die Menschen überhaupt noch erreiche.



Die Partei müsse eine Diskussion über Themen erlauben, die bislang "tabuisiert" worden seien, die Menschen aber beschäftigten. Als Beispiele nannte Saleh Sicherheit und Ordnung oder Heimat. Nötig sei eine Art neues Grundsatzprogramm, die Menschen müssten wieder erkennen, woran sie bei der SPD eigentlich seien. Außerdem hält Saleh in der aktuellen Krisensituation für die SPD auch einen Bruch der Großen Koalition mit CDU/CSU im Bund für denkbar. "Wenn sich nichts gravierend ändert bei Themen wie zum Beispiel den Mieten, sollte man die Parteibasis 2019 darüber abstimmen lassen, ob sie einen Verbleib in der Großen Koalition noch für sinnvoll hält." SPD-Vize Andreas Geisel nannte das desaströse Abschneiden seiner Partei bitter. "Gleichzeitig sagen die Bayern deutlich: Wir wollen einen Politikwechsel", erklärte er. Horst Seehofer bekomme nun die Rechnung seiner populistischen Politik am rechten Rand. Der CSU-Kuschelkurs mit der Industrie helfe keinem Dieselfahrer und baue keine Wohnungen. Die SPD müsse im Bund stärker auftreten, forderte er.

Dietmar Woidke (SPD) | Bild: ARD

Streitigkeiten in Berlin haben Volksparteien geschadet

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht als Ursache für das schlechte Abschneiden der großen Volksparteien in Bayern die Streitereien der Großen Koalition im Bund. Er sagte am Sonntagabend in Potsdam: "Die Menschen wollen nicht, dass sich Regierende mit sich selber beschäftigen, dass es Streit gibt." Woidke betonte, dass das, was die CSU in Berlin in den vergangenen Monaten "getrieben" habe, offensichtlich bei den Menschen nicht gut angekommen sei und dem Land geschadet habe.



Über den bayerischen SPD-Wahlkampf sagte Woidke: "Natascha Kohnen hat einen sehr, sehr guten Wahlkampf gemacht. Aber diese Berliner Ereignisse haben natürlich vieles überlagert." Der brandenburgische SPD-Generalsekretär Erik Stohn sprach von einem "harten Schlag" für die SPD. "Wir sind mit den Themen nicht durchgedrungen." Stattdessen hätten die Menschen nur die Streitigkeiten in der Koalition auf Bundesebene wahrgenommen. Juso-Chef Kevin Kühnert sprach sich nach dem Wahldebakel vom Sonntag erneut für eine grundlegende Erneuerung der SPD aus. "Fast die gesamte Nachwahlkommentierung der Parteien ist sinnbildlich dafür, wie sehr unsere politischen Rituale aus der Zeit gefallen sind. Ablenkungen, Binsen, Nabelschau, Botschaften nach innen", kritisierte er über Twitter.

"Wir sind eine Union, deshalb ist es auch für uns ein bitterer Abend": Stefan Evers, der Generalsekretär der Berliner CDU. | Bild: rbb

Evers: "Wir sind eine Union"

Schmerzhaft war der Ausgang der Bayernwahl aber nicht nur für die SPD, sondern auch für die CSU. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete das Ergebnis als ein schmerzhaftes, das er aber "mit Demut" annehme. "Wir werden unsere Lehren daraus ziehen müssen", sagt Söder. Mit Schuldzuweisungen hielt er sich am Wahlabend zurück. Berliner und Brandenburger Christdemokraten führten den Einbruch der CSU in Bayern hingegen auf deren bundespolitisches Verhalten zurück. Der Grund für die starken Verluste sei das Erscheinungsbild der CSU in Berlin, sagte etwa der märkische CDU-Generalsekretär Steeven Bretz am Sonntagabend im rbb. "Mit Blick auf die kommende Wahl in Hessen erwarten wir, dass alle Verantwortlichen sich auf ihre Kernaufgabe konzentrieren, nämlich gute Regierungsarbeit abzuliefern." Sein Berliner Amtskollege Stefan Evers nannte das Ergebnis der Schwesterpartei CSU "nicht schön". "Wir sind eine Union, deshalb ist es auch für uns ein bitterer Abend." Man dürfe das Ergebnis sicherlich "als Signal der Wähler an die CSU, aber auch an die regierenden Parteien im Bund verstehen", meint er. "Deren Darbietung in den vergangenen Wochen war insgesamt nicht gerade überzeugend."





Grund zur Freude: Petra Budke und Clemens Rostock von den Grünen. | Bild: Grüne Brandenburg/Markus Pichlmaier

Grüne spüren "Rückenwind"

Zufrieden mit der Bayern-Wahl zeigten sich hingegen die märkischen Grünen. Die Grünen in Bayern konnten bei der Wahl ihre Stimmen verdoppeln und stellen im bayerischen Landtag nun die zweitgrößte Fraktion. Die Brandenburgs Landesvorsitzende Petra Budke verspricht sich davon "Rückenwind" für den eigenen Landesverband. Das Ergebnis zeige, "dass man Wahlen mit einer klaren proeuropäischen, ökologischen und sozialen Agenda gewinnen kann." Die Berliner Grünen-Vorsitzende Nina Stahr zeigte sich ebenso erfreut über das Ergebnis ihrer Partei. Die bayerischen Grünen seien für ihre "proeuropäische und vor allem promenschliche Haltung" belohnt worden. Das Ergebnis zeige, "dass die Menschen eine andere Politik wollen".



Auf die Frage, ob die bayerischen Grünen mit der CSU über eine Koalition sprechen sollten, zeigte sich Stahr zurückhaltend. "Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, über Koalitionen zu spekulieren." Darüber müsse die Partei in Bayern entscheiden. Allerdings würden sich die Grünen Gesprächen über eine sozialere, ökologischere Politik sicher nicht verweigern.





Péter Vida überbrachte seine Glückwünsche an die Freien Wähler in Bayern am Sonntag ganz persönlich. | Bild: dpa/Bernd Settnik

Freie Wähler hoffen auf steigende Bekanntheit

Der Brandenburger Landtagsabgeordnete Péter Vida der BVB / Freien Wähler überbrachte sogar persönlich Glückwünsche an die bayerischen Freien Wähler für ihr Wahlergebnis von 11,6 Prozent. In München überreichte Vida Bernauer Schwarzbier samt brandenburgischem Krug als Gruß aus der Mark an den bayerischen Fraktionsvorsitzenden Hubert Aiwanger.



Die märkischen Freien Wähler setzen darauf, dass das bayerische Ergebnis auch zur Steigerung der Namensbekanntheit beiträgt. Thematisch gebe es viele Schnittmengen: etwa bei der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und der Stärkung der ländlichen Infrastruktur. Nicht gänzlich zufrieden zeigte sich der Berliner AfD-Landeschef Georg Pazderski. Dem rbb sagte er, die Menschen in Ostdeutschland seien eher bereit, eine neue Partei zu wählen. Allerdings sei es gelungen, auch in Bayern die Wahlbeteiligung zu steigern und auf Anhieb über zehn Prozent einzufahren: "Das Gesamtergebnis zeigt: Die tradierten Koalitionen sind nicht mehr möglich. Die Republik befindet sich im Umbruch, sie verschiebt sich nach rechts, zur konservativen Mitte."