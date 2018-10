Interview | Einschüchterung von Journalisten in Berlin

In Vietnam werden Medien zensiert. Kritische Journalisten müssen mit Gefängnisstrafen rechnen. Der Geheimdienst des Landes übe auch auf diejenigen Druck aus, die sich nach Berlin abgesetzt haben, sagt Christian Mihr von Reporter ohne Grenzen im Interview.

Seit dem Entführungsfall im vergangenen Jahr hat bei den Vietnamesen, mit denen wir hier in Berlin im Kontakt sind, eine Verängstigung eingesetzt. Sie sorgen sich, dass das, was im vergangenen Jahr passiert ist, jedem anderen auch passieren könnte. Das hat sie sehr verunsichert. Insofern ist das wahrscheinlich auch ein Ziel dieser Aktion gewesen:Verunsicherung auszulösen, neben der konkreten Entführung.

Ich denke, man muss die Drohungen sehr ernst nehmen. Man muss das Risiko für Herrn Le sehr ernst nehmen, dass ihm auch physisch etwas passiert. Und gleichzeitig fügt es sich in ein Muster von Online-Bedrohungen ein. Wir wissen, dass gerade vietnamesische Kritiker des vietnamesischen Regimes ganz besonders über Facebook bedroht werden. Außerdem ist der vietnamesische Geheimdienst sehr aktiv im Ausland. Und deswegen sind die Drohungen, die Herr Le erhalten hat, in demselben Muster zu verstehen wie die Entführung im vergangenen Jahr. Nämlich als eine systematische Strategie der Einschüchterung von Oppositionellen im Exil. Das haben wir selber bei Veranstaltungen schon öfters erlebt, die wirklich immer hoch gesichert waren.

Bedroht und in ständiger Gefahr: Vietnamesische Dissidenten in Berlin fürchten um ihre Sicherheit. Gegen regierungskritische Blogger geht der Geheimdienst des Landes offenbar mit Cyberangriffen vor. Von Adrian Bartocha, Torsten Mandalka und Jan Wiese

Vietnams Geheimdienst in Berlin aktiv

Ich denke, deutsche Behörden nehmen an vielen Stellen diese Drohungen ernst. Den positiven Eindruck habe ich. Wir unterstützen viele Journalisten hier im deutschen Exil, die leider unter ständigem Personenschutz arbeiten, und da hab ich ganz selten den Eindruck, dass deutsche Behörden das nicht ernst nehmen. Eine andere Frage ist die politische: Wie Deutschland, wie die Bundesregierung mit einem Regime wie Vietnam umgeht. Und da haben wir den Eindruck, dass es manchmal an Deutlichkeit fehlt, solche Fragen eindeutig anzusprechen und zum Beispiel eine Verbesserung der Handelsbeziehungen an eindeutige Bedingungen bei Menschenrechtsfragen zu knüpfen. Und gleichzeitig auch deutlicher zu verurteilen, dass sich Auslandsaktivitäten des vietnamesischen Geheimdienstes nicht gut vertragen mit einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit.