m. glatzel birkenwerder Dienstag, 23.10.2018 | 22:22 Uhr

Wenn genau so viele Abzuschiebende wie Sicherheitspersonal im Flugzeug sitzt, um, wie es im Bericht heißt, Widerstandshandlungen zu unterbinden und ggf. die Ausübung unmittelbaren Zwangs erforderlich ist, ist das ein starkes Mißverhältnis.



Schließlich kann der Staat bei den restlichen 600000 Abzuschiebenden nicht nochmal 600000 Polizisten beistellen., zumal BK Merkel Sachsens MP im August versprochen hat, "mehr Engagement des Bundes für Abschiebungen" zu zeigen.



Soweit ersichtlich handelt es sich hier noch nicht einmal um Abschiebungen in das Heimatland, sondern nur um die Überstellung in das gemäß Schengen Abkommen zuständige sichere Ankunftsland. Dieser Personenkreis sucht kein Asyl, weil er um Leib und Leben fürchtet, sondern der will in Deutschland als Wirtschaftsmigrant bleiben.