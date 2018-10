Bild: dpa-Zentralbild

Hasskommentare wegen Rolex-Bild - Chebli löscht ihren Facebook-Account

22.10.18 | 20:39 Uhr

Tagelang sorgte eine silberne Uhr in sozialen Netzwerken für Aufregung: Weil sie auf einem alten Foto mit Rolex am Handgelenk zu sehen ist, wurde die SPD-Politikerin Sawsan Cheblin tagelang mit Hass-Nachrichten bombardiert. Nun hat sie ihr Facebook-Profil gelöscht.



Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (40) hat ihren Facebook-Account wegen einer Vielzahl von Hass-Nachrichten am Sonntag deaktiviert. Ihr Account sei zu einem "Tummelplatz geworden, für jeden, der meinte sich da auskotzen zu müssen", sagte die SPD-Politikerin bei einer Diskussion zum Thema Hate-Speech im Bundesrat am Montag. Sie selber habe die Masse an Beleidigungen nicht mehr moderieren können, der Facebook-Konzern habe keine Nachrichten gelöscht, sagte sie.



Vier Jahre altes Bild mit Luxusuhr

Chebli ist seit 2016 Berlins Bevollmächtigte beim Bund und Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales im rot-rot-grünen Senat. Am Wochenende war sie in Online-Foren wegen einer Rolex-Uhr angegriffen worden. Eine Privatperson postete etwa eine Montage mit einem vier Jahre alten Foto aus Cheblis Zeit im Außenamt, auf dem sie eine Rolex am Arm trägt. "Alles was man zum Zustand der deutschen Sozialdemokratie 2018 wissen muss", kommentierte der User mit Blick auf die Wahlniederlagen und schlechten Umfragewerte der Partei - und recherchierte, dass das fragliche Modell 7.300 Euro kostet. In ihrer Position als Staatssekretärin verdient sie rund 9.400 Euro brutto im Monat.



Dürfen "Sozis" Rolex tragen?

In der Diskussion sprang unter anderem FDP-Chef Christian Lindner Chebli zur Seite: "Man muss nicht arm sein, um gegen Armut zu sein", sagte er. Die Neiddebatte weckte Erinnerungen an andere Sozialdemokraten mit Hang zum Edlen. Altkanzler Gerhard Schröder etwa trug gern teure Maßanzüge und paffte Havanna-Zigarren. Ex-Finanzminister und Weinkenner Peer Steinbrück offenbarte einmal, er würde keinen Pinot Grigio für nur fünf Euro kaufen. Chebli selbst schrieb bei Twitter: "Wer von Euch Hatern [Hassern] hat mit 12 Geschwistern in 2 Zimmern gewohnt, auf dem Boden geschlafengegessen, am Wochenende Holz gehackt, weil Kohle zu teuer war? Wer musste Monate für Holzbuntstifte warten? Mir sagt keiner, was Armut ist. #Rolex". Später fügte sie hinzu, sie würde die Uhr und ihre "Klamotten" sofort verschenken, wenn die SPD dann allein regierte.



Rassistische Anfeindungen und blanker Hass

Chebli wurde 1978 im damaligen Westteil Berlins als zwölftes von 13 Kindern einer palästinensischen Familie geboren. Erst mit 15 bekam sie die deutsche Staatsbürgerschaft, machte nach dem Politikstudium rasch Karriere. Angst, Not und Armut hätten sie das Kämpfen gelehrt, erinnerte sich Chebli im "Zeit"-Magazin. "Für mich war klar: Ich wollte niemals so arm und auf die Hilfe anderer angewiesen sein wie meine Eltern. Ich wollte frei sein, das zu tun, was ich möchte." Es ist nicht das erste Mal, dass der Politikerin Hass oder rassistische Anfeindungen entgegenschlagen. Chebli engagiert sich gegen Antisemitismus und bekennt sich zum Existenzrecht Israels. Zudem sagte sie, dass es unter Muslimen in Deutschland ein Problem mit Judenhass gibt. Mit der Forderung nach Pflichtbesuchen in KZ-Gedenkstätten für Asylbewerber löste Chebli im Januar eine breite Diskussion aus. Sie war auf Facebook wie auch auf Twitter sehr aktiv und will ihre Äußerungen in diesen sozialen Netzwerken als privat verstanden wissen. Bei Twitter bleibt sie präsent. Mittlerweile werden in sozialen Medien auch Bilder der AfD-Politikerin Alice Weidel geteilt, die sie mit Rolex-Uhr am Handgelenk zeigen sollen. Auch der kommunistische Revolutionsführer Che Guevara galt als Anhänger der Schweizer Luxusmarke.



Sendung: Abendschau, 21.10.2018, 19.30 Uhr