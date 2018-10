Bild: dpa/Kalaene

Eltern und Schüler sollen nicht teilnehmen - Scheeres ruft zum Widerstand gegen AfD-Meldeportal auf

19.10.18 | 17:16 Uhr

Die AfD will, dass bald Schüler und Eltern in Berlin auf einem Onlineportal Lehrer melden - und zwar dann, wenn diese etwas Negatives über die AfD sagen. Die Rechtspopulisten sprechen von mehr Transparenz - ihre Gegner fühlen sich an schlimme Zeiten erinnert.

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) und die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen haben Eltern und Schüler aufgerufen, sich gegen ein von der AfD geplantes Meldeportal zu

stellen. "Die AfD gibt vor, das Neutralitätsgebot zu schützen, aber in Wirklichkeit will sie Schulen für ihre Zwecke instrumentalisieren", sagte Scheeres. Das Ziel des Portals sei offensichtlich, "politisch missliebige Lehrkräfte an den Pranger zu stellen", so die SPD-Politikerin. "Das sät Misstrauen, fördert Denunziantentum und vergiftet das Schulklima."



Mehr zum Thema dpa/Patrick Pleul Brandenburgs Landtagspräsidentin will Geld zurück - Lehrer-Meldeportal der AfD verstößt gegen Fraktionsgesetz Noch in dieser Woche will die brandenburgische AfD mit einem Meldeportal für Lehrer online gehen. Finanziert werden soll dieses aus Fraktionsmitteln. Das jedoch verstößt, so Landtagspräsidentin Stark (SPD), gegen das Fraktionsgesetz.



Schüler sollen Lehrer verpetzen

Auf der Internetseite sollen Schüler von Montag an melden können, wenn sich Lehrer im Unterricht kritisch zur AfD äußern. Solche Meldeportale betreiben bereits die AfD-Fraktionen in Hamburg, Baden-Württemberg und Sachsen. In Brandenburg sollte das am Freitag passieren, bis zum Nachmittag war das Portal jedoch nicht freigeschaltet. Man habe "technische Probleme juristischer Art", sagte der AfD-Abgeordnete Steffen Königer der Zeitung "Tagesspiegel". Die Kultusministerkonferenz hatte die Aktion scharf kritisiert. Nach Ansicht der Verwaltung des Brandenburger Landtags verstößt das Portal gegen das Fraktionsgesetz. Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) sagte dem rbb, es gebe in der Verfassung und der Geschäftsordnung des Landes Brandenburg klare Regeln, wofür die Fraktionen ihre Mittel, die aus Steuergeldern bestehen, verwenden dürfen. Sollte die AfD-Fraktion das Portal finanzieren, werde der Landtag das Geld zurückfordern, so Stark.

Scheeres sagt Lehrern Schutz zu

"Wir wollen, dass das Neutralitätsgebot an den Berliner Schulen durchgesetzt wird", sagte ein Sprecher der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus zu dem umstrittenen Vorhaben. Lehrer müssten sich bei der Wissensvermittlung politisch neutral verhalten. "Die AfD hat offenbar das Neutralitätsgebot nicht verstanden", hielt Scheeres dem entgegen. "Es bedeutet nicht, dass keine Haltung vermittelt wird. Es ist Aufgabe der Schule, die im Grundgesetz und Schulgesetz formulierten Werte wie Demokratie, Toleranz und Rechtsstaatlichkeit zu vermitteln." Sie hoffe, so Scheeres, dass sich die Berliner Eltern- und Schülerschaft nicht an einem solchen Projekt beteilige. "Als Dienstherr wird meine Verwaltung betroffene Lehrkräfte bestmöglich unterstützen." Zudem werde der Senat die Datenschutzbeauftragte um eine Überprüfung bitten, ob die AfD-Aktion überhaupt zulässig ist.



Mehr zum Thema imago/Rainer Weisflog Umfrage im Auftrag des rbb - AfD bleibt mit Abstand stärkste Partei in Cottbus Seit 2014 hat die AfD in Cottbus ihren Stimmenanteil fast verdreifacht. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage von infratest dimap im Auftrag des rbb. Wären heute Wahlen, wäre sie in der zweitgrößten Stadt Brandenburgs mit großem Abstand die stärkste Kraft.



Die Grünen-Abgeordnete Marianne Burkert-Eulitz fühlt sich angesichts des AfD-Vorhabens an Diktaturen erinnert. "Jetzt ist die Zivilgesellschaft gefragt, sich dem entgegenzustellen und mit uns gemeinsam die Demokratie zu schützen", erklärte er. Die Linken-Abgeordnete Regina Kittler rief alle Pädagogen auf, "sich nicht beirren und einschüchtern zu lassen".

Lehrer zeigen sich selber an - aus Protest

Währenddessen wächst offenbar auch bei den Pädagogen der Widerstand gegen das AfD-Meldeportal. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, haben sich mehr als 30 Lehrerinnen und Lehrer der Kreuzberger Lina-Morgenstern-Schule mit einem Brief an die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus gewandt - und sich selbst angezeigt. "Wir legen großen Wert darauf, auf dieser Liste zu stehen", heißt es in dem Brief, "denn wir werden auch in Zukunft dafür Sorge tragen, dass Schüler*innen befähigt werden, sich über den Charakter Ihrer Partei ein Bild zu machen." Man wolle sich "nicht einschüchtern lassen", heißt es in dem Brief. "Aus der Geschichte wissen wir, dass das, was mit Denunziation und Einschüchterung beginnt, mit der Inhaftierung von Andersdenkenden in Lagern endet."



Sendung: Abendschau, 19.10.2018, 19:30 Uhr