Der Plan der Initiatoren, Kameras an bis zu 50 Stellen in Berlin aufzuhängen, hätte einen unverhältnismäßigen Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht zur Folge, hieß es von Seiten des Senats. Das Volksbegehren werde nun dem Verfassungsgerichtshof zur endgültigen Entscheidung über die Zulässigkeit vorgelegt.



Die Initiatoren des Begehrens wollten mit der Ausdehnung der Videoüberwachung nach eigenen Angaben die Kriminalität eindämmen und das Sicherheitsgefühl der Bürger verbessern. Zu ihnen gehören der frühere Berliner Justizsenator und jetzige CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann und der ehemalige Neuköllner Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD). Im Februar hatte das Bündnis mehr als 25.000 Unterschriften von Unterstützern an die Innenverwaltung übergeben.