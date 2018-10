Marion Berlin Sonntag, 21.10.2018 | 11:49 Uhr

Diese Umfrage hat keinerlei Aussagekraft, da man voraussetzen kann, dass ebend nicht immer die Wahrheit gesagt . Besser: Umfragen, die Taten und Vorfälle an Schulen oder im öffentlichen Raum dokumentieren. Dafür sollten Betroffene und in der sozialen Arbeit tätige Personen , z.B. In Schulen und sozialen Einrichtungen, befragt werden.