Wie der Senat die Reisebusse in Mitte in den Griff bekommen will

Verwaltungssprecher Matthias Tang aber widerspricht: Tatsächlich soll es nur noch einige wenige Haltebuchten für Reisebusse geben, auf der Südseite vom Humboldt-Forum und in der Bodestraße für die Museumsinsel. Diese sollen lediglich zum Ein- und Aussteigen benutzt werden dürfen. Parkplätze für Reisebusse seien künftig in der Straße des 17. Juni denkbar. Man müsse sich aber noch mit dem Bezirk Mitte und den Anrainern der Museumsinsel weiter abstimmen.

Für die Kurzzeit-Haltestellen müssten, so Tang, "Humboldt-Forum und Museumsinsel an die Reisebusveranstalter Zeitslots vergeben, um diese Anfahrt zu steuern". Halten sollen die Busse dann nur noch 15 Minuten. Anschließend könnten sie in Mitte spezielle Bus-Parkplätze ansteuern, wo sie länger halten können. "Diese Parkstände werden technisch überwacht, ob freie Plätze verfügbar sind, und diese Information wird per App an die Busfahrer gegeben."

Die Bodestraße, die zwischen Altem und Neuem Museum einmal quer über die Museumsinsel führt, soll mittels Schranke oder Poller für den restlichen öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Nur die Busse dürften dann hier kurz ihre Passagiere aus- und wieder einladen.

Drei neue Haltebuchten sollen auf der Südseite des Stadtschlosses entstehen. Nach rbb-Informationen soll der Bau gemeinsam mit der Freiflächengestaltung am Humboldt-Forum im Dezember beginnen. Die Planungen dafür seien abgeschlossen und der Auftrag für die Tiefbauarbeiten erteilt, so Petra Roland, Sprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, auf Nachfrage des rbb. Zunächst müssten Leitungen im Erdreich verlegt werden. In einem weiteren Schritt werden die Nord-, Süd- und West-Seite gepflastert und teilweise begrünt. Mit einer Fertigstellung sei aber erst nach der geplanten Eröffnung des Humboldt-Forums im Herbst 2019 zu rechnen.