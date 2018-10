Die Berliner SPD bastelt am ganz großen Wurf. Bei einer Klausur des Landesvorstands am Samstag liegt ein Hunderte Millionen Euro schweres Programm auf dem Tisch. Es soll für mehr Gerechtigkeit sorgen und die Partei aus der Krise katapultieren. Von Jan Menzel

Normalerweise sind es Routine-Treffen, von denen niemand außerhalb der Partei sonderlich Notiz nimmt. Es geht darum, mehr oder minder trockene Antragsbücher mit mehreren 100 Seiten Umfang zu wälzen. Es geht darum, Parteitage vorzubereiten. Doch auf dieser Vorstandsklausur der Berlin SPD geht es um eine Schubumkehr, einen Neustart, vielleicht aber auch die letzte Chance – die Berliner SPD, noch führende Kraft im rot-rot-grünen Regierungsbündnis, will zeigen, wofür sie steht.

"Die Berlinerinnen und Berliner werden durch einen Antrag, der hier zur Diskussion steht, deutlich entlastet werden. Sie werden etwas zurückbekommen, was wir in den letzten Jahren in Berlin auch einsparen mussten", sagt der Abgeordnete Sven Kohlmeier. Er gehört zu den Initiatoren eines Antragspapiers mit dem sperrigen Titel "Strategische Entscheidung für mehr Gerechtigkeit". Dahinter steckt ein Paket aus Entlastungen und Begünstigungen, wie es die Stadt mindestens seit der Wiedervereinigung nicht gesehen hat.

Insbesondere den Landesbediensteten – Beamten wie Angestellten – wollen die Sozialdemokraten ein Versprechen machen: Ihre Bezüge sollen dramatisch steigen, um knapp zehn Prozent auf das Niveau der Bundesbediensteten. Man wolle damit ein Signal an die Menschen senden, "die Berlin am Laufen halten", sagt Kohlmeier. Die Botschaft: "Wir stehen an eurer Seite und wir sind für euch da."