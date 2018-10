Die Berliner SPD will die Bürger schrittweise mit rund 500 Millionen Euro im Jahr entlasten. Das beschloss der Landesvorstand am Samstag bei einer Klausurtagung in Berlin als Teil eines Zehn-Punkte-Programms.

Schon im Vorfeld waren einige Vorhaben abgespeckt worden. So findet sich etwa das ursprünglich geplante kostenlose Ticket für alle Schüler im öffentlichen Nahverkehr nicht mehr in dem Papier.

Angesichts der schlechten Umfrage- und Wahlergebnisse will die SPD mit dem Programm wieder in die Offensive kommen. Zuletzt war die Partei in Umfragen auf einen Tiefpunkt von 16 oder 17 Prozent abgesackt und lag damit nur noch auf Platz vier hinter Linken, CDU und Grünen.



Müller sagte, zu Panik gebe es gleichwohl keinen Anlass, nach wie vor sei die SPD die führende Regierungspartei. "Man muss jetzt die Nerven behalten." Allerdings müsse es auch in der großen Koalition im Bund wieder gelingen, eigene Positionen deutlicher zu machen.

