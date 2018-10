Naja berlin Freitag, 05.10.2018 | 18:04 Uhr

War das nicht der Wowi, der die Förderalismusreform als Heilmittel für alle seine Probleme (insbesondere der Schulden) mit den anderen Ländern durchgeboxt hat ? Und...oh, welche Überraschung..., ein paar Jahre später jammern die am lautesten über fehlendes Personal, die damals am lautesten dafür waren, dass man spart bis es "quietscht".

In Kernbereichen die Angleichung ? Nur bei Polizei, Feuerwehr usw. ? Wird gerade in Berlin nicht klappen. Kann man jetzt schon voraussagen, aber die Politik (besonders die SPD) wird es sicher erst ausprobieren wollen, um am Ende doppelt und dreifach zu zahlen.

Ihr lernt nie dazu. Nicht hinterlaufen, sondern vorausgehen wäre erforderlich, aber das kapiert von den Verantwortlichen gerade in Berlin nie einer.