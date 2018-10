Die Berliner CDU möchte den Großen Stern in Helmut-Kohl-Platz umwidmen. Pünktlich zum 28. Tag der Deutschen Einheit machte Burkhard Dregger, Fraktionsvorsitzende der Union im Berliner Abgeordnetenhaus, mit diesem Vorschlag Schlagzeilen. Dass Autofahrer bald eine Kohl-Runde um die Siegessäule drehen, ist allerdings nicht sonderlich wahrscheinlich. Wir erklären, warum:

CDU will Großen Stern in "Helmut-Kohl-Platz" umbenennen

Platz in Berlin

Die Namen von Straßen, Wegen und Plätzen regeln in Berlin in den meisten Fällen die jeweiligen Bezirksversammlungen (BVV). Für die Umbenennung mehrerer Straßen im Afrikanischen Viertel ließ sich die BVV Mitte Anfang des Jahres von Historikern und anderen Experten beraten. Die zuständige Senatsverwaltung (derzeit Umwelt, Verkehr und Klimaschutz) hat das letzte Wort. Im Falle des Großen Sterns wäre also zunächst die BVV Mitte zuständig. Dort ist die CDU mit sieben Mandaten viertstärkste Kraft. Grüne, Linke und SPD kommen gemeinsam auf 38 Mandate, die übrigen Partein zusammen auf zehn Stimmen.

Beim Thema Kohl dürften viele Sozialdemokraten lebhaft in Erinnerung behalten haben, mit welcher Freude und Verve der frühere Kanzler seine Gegner aus der SPD öffentlich heruntergeputzt hat. Und dass ausgerechnet Linke und Grüne Politiker dem Kanzler einen Ort widmen, der für ihre Ideen, wenn überhaupt, nur Spott übrig hatte, dürfte unwahrscheinlich sein.