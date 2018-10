An der #Unteilbar-Demonstration nimmt auch der Zentralrat der Muslime teil. In dem Verband sind Moscheevereine organisiert, die Islamisten und türkischen Nationalisten nahestehen. Liberale Muslime distanzieren sich deshalb von dem Protest. Von Marcus Latton

Ursprünglich erwog Ali Ertan Toprak, bei der #Unteilbar-Demonstration am Samstag mitzulaufen. Ein Zeichen setzen gegen Fremdenhass und Nationalismus wollte der Vorsitzende der Kurdischen Gemeinde in Deutschland, wie viele andere Tausend Menschen. Als Toprak jedoch einen Blick auf die Unterstützerliste warf, änderte er seine Meinung. "Wenn ich da mitmachen würde, würde ich meine Prinzipien verraten", sagt er.

Bündnis #Unteilbar demonstriert am Samstag in Berlin

Der Grund: Unter den mehreren Tausend Einzelpersonen und Organisationen, die den #Unteilbar-Aufruf unterzeichnet haben, befindet sich der Zentralrat der Muslime in Deutschland. Der Vorsitzende, Aiman Mazyek, ist für viele Landes- und Bundespolitiker ein gefragter Gesprächspartner. Auf der Hauptbühne soll er als einer von mehreren Rednern auftreten. Zu den Mitgliedern von Mazyeks Verband gehört aber unter anderem auch die Islamische Gemeinde in Deutschland (IGD). Die IGD wird vom Bundesverfassungsschutz als islamistische Vereinigung eingestuft, die einen Zweig der ägyptischen Muslimbruderschaft darstellt.

Sie finde es "sehr irritierend", dass die Organisatoren von #Unteilbar die Verflechtungen des Zentralrats mit islamistischen und rechtsextremen Gruppen nicht störe, sagt Ates. "Es ist eine sehr naive Idee von Toleranz, wenn man mit Leuten auf die Straße geht, die keine Toleranz wollen." Vereinigungen wie die Grauen Wölfe würden in Deutschland oft verharmlost. "Meine Heimat Deutschland wird zurzeit von deutschen wie von türkischen Nazis bedroht." Seyran Ates sagt, sie will der Demonstration deshalb fern bleiben.

Auch "Ehrlos statt wehrlos. Bündnis gegen Neuköllner Unzumutbarkeiten", dass sich gegen homo- und transphobe Übergriffe einsetzt, boykottiert #Unteilbar. "Man gibt einer allseits gefälligen Bündnis- und Bekenntnispolitik den Vorzug vor jeder kritischen Auseinandersetzung", heißt es auf der Facebookseite der Gruppe [externer Link]. "Wir werden uns am 13. Oktober nicht mit Islamisten, Antisemiten und Freunden autoritärer Staaten gemein machen."



Theresa Hartmann, Pressesprecherin von #Unteilbar, weist die Vorwürfe zurück: "Bei uns gibt es keine Islamisten." Die Kritik an den Verbindungen des Zentralrats der Muslime richte sich schließlich gegen dessen Unterorganisationen. Der Zentralrat sei weithin anerkannter Dialogpartner für Politik und Zivilgesellschaft, so Hartmann. "In unserem Aufruf wenden wir uns deutlich gegen Antisemitismus, Nationalismus und Hass. Wir gehen davon aus, dass unsere Unterstützer ihn gelesen haben und mittragen."