Sebastian T. Berlin Freitag, 12.10.2018 | 14:57 Uhr

Das ist echt bitter für die Anwohner. Wenn ich ein Grundstück an einem See hätte, würde ich auch nicht wollen, dass da Hinz und Kunz langlaufen. Nun ist das beim Glienicker See zwar nicht ganz so schlimm, weil der nicht schiffbar ist, aber wenn das eine Wasserstraße wäre, und plötzlich zwischen meinem Garten und meinem Bootsliegeplatz ein öffentlicher Weg verlaufen würde, wäre ich auch sauer. Allerdings: Wenn das seit 20 Jahren so vorgesehen war, sollten alle, die erst später dazugekommen sind, eigentlich wissen, dass das schon lange geplant war. Man muss sich eben sehr genau alle möglichen Unterlagen anschauen, bevor man ein Grundstück kauft.