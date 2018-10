Berlin hat einen neuen Polizei-Vizepräsidenten: Marco Langner sei dazu am Dienstag ernannt worden, teilte die Senatsinnenverwaltung mit. Er folgt auf Margarete Koppers, die inzwischen Generalstaatsanwältin von Berlin geworden ist.



Mit der neuen Polizeipräsidentin Barbara Slowik und Marco Langner führe jetzt ein Duo die Hauptstadtpolizei, "das alle Kompetenzen mitbringt, um diese wichtige Sicherheitsbehörde für die Zukunft aufzustellen und die täglichen Herausforderungen des Polizeidienstes zu meistern", teilte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag mit. "Mit der heutigen Ernennung konnte ich die Neustrukturierung an der Spitze der Berliner Polizei - so wie angekündigt - im vorgesehenen Zeitrahmen abschließen."