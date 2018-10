Der Hersteller der neuen Dienstpistolen für die Berliner Polizei hat Vorwürfe wegen angeblicher Mängel zurückgewiesen. Behauptungen, die Waffenrohre der Pistole vom Typ SFP9 würden "wandern" und es sei eine "Einlaufphase von bis zu 60 Schuss" nötig, um richtig zu treffen, seien nicht nachvollzuziehen, teilte Heckler & Koch am Samstag mit.

Zu Wochenbeginn hatte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) von anhaltenden Schwierigkeiten mit der Treffgenauigkeit der Waffe berichtet und von den jetzt dementierten Mängeln berichtet - unter Berufung auf den Hersteller selbst. Heckler & Koch wies auch das zurück, man sei keineswegs Quelle dieser Behauptungen, so das Unternehmen mit Sitz in Oberndorf am Neckar.

Die Polizei Berlin hatte zuvor bestätigt, dass mit den schon einmal nachgebesserten Pistolen mehr als 60 Schüsse abgefeuert werden müssten, bevor sich eine "stabile Treffpunktlage" einstelle. Auch nach einer Überprüfung durch Heckler & Koch entsprächen 1.337 Pistolen nicht den "Vorgaben an ein einwandfreies Produkt".

Insgesamt hat die Innenverwaltung 24.000 Exemplare bestellt. Die GdP hatte ausgerechnet, dass bei Patronenkosten von 45 Cent allein das Einschießen der geplanten 24.000 neuen Waffen mehr als 700.000 Euro kosten würde.