Die vielen Waldbrände haben die Rettungskräfte in Brandenburg in diesem Jahr oft ans Limit gebracht: Mal fehlten Wege für Rettungsfahrzeuge, mal scheiterte die Kommunikation am Handynetz. Ein Zehn-Punkte-Plan soll das künftig ändern.

Einen Sommer verheerender Waldbrände hat in Brandenburg hinter sich - und auch im Herbst geht es weiter: In der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) standen am Donnerstag mehrere Hektar in Flammen. Jetzt will der Landesbetrieb Forst seinen Brandschutzplan anpassen. Durch einen Zehn-Punkte-Plan wolle man künftig besser gerüstet sein, sagte Brandenburgs Forstminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Donnerstag in Peitz (Landkreis Spree-Neiße).



Unter anderem würden 36 neue Stellen für die Prävention geschaffen. Zudem soll das bewährte flächendeckende Früherkennungssystem "Fire Watch" auf den aktuellen Stand gebracht werden. Derzeit sind 108 Sensoren auf Türmen installiert, die jeweils bis zu 70.000 Hektar überwachen können. In sechs Waldbrandzentren werden die übertragenen Bilder ausgewertet und frühzeitig Alarm ausgelöst.