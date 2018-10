Weil die Berliner Ämter bei der behördlichen Bearbeitung von Sterbefällen oft monatelang hinterhinken, müssen Hinterbliebene mit erheblichen finanziellen Einbußen rechnen. Nach rbb-Informationen dauert die Beurkundung von Sterbefällen in mehreren Berliner Bezirken oft viele Wochen. In der Folge müssen der Witwer oder Witwe in vielen Fällen rund drei Monate ohne die ihnen zustehende Hinterbliebenenrente auskommen - in einer Zeit, wo durch den Sterbefall oft erhebliche Mehrkosten für die dann Alleinstehenden anfallen.

Als ein Beispiel von vielen dokumentiert der Fall von Witwe Heike Rode die Lasten von Hinterbliebenen. Heike Rode musste beim Standesamt Steglitz-Zehlendorf wochenlang auf die Sterbeurkunde ihres Mannes warten. Diese Wartezeiten bestätigt auch Michael Karnetzki (SPD), Bezirksstadtrat in Steglitz-Zehlendorf. Er spricht dabei von “relativ großen Rückständen“ und begründet das mit schlechter Personalunterausstattung: "Bei uns im Standesamt kommt hinzu, dass es leider auch einer der beiden Standesbeamten verstorben ist, der die Sterbebeurkunden macht und die Stelle ist aktuell in der Neubesetzung", so Karnetzki in der Abendschau.



Die Urkunde vom Amt aber ist Grundlage - auch im Fall von Heike Rode - etwa für die Auszahlung der Hinterbliebenenrente und für die wichtige Kündigung von Versicherungen und Verträgen. Bis zu sieben Wochen - also knapp 50 Tage - dauert es im Bezirk darum, bis Sterbeurkunden ausgestellt werden. Hier greift etwa die Regelung, dass genau dann, wenn die Sterbeurkunde nicht binnen 30 Tagen beim Renten-Service eingeht, Renten-Übergangszahlungen für das sogenannte Sterbe-Vierteljahr eingefroren werden. Witwen wie Heike Rode sitzen dann ohne Geld da.