Reportage aus einem Heim für Wohnungslose - "Wir versuchen, ein selbstständiges Leben zu ermöglichen"

22.10.18 | 10:31 Uhr

Trennung, Schulden, Kündigung: Wer seine Wohnung verliert und nicht auf der Straße enden will, kann in Berlin vorübergehend in Heimen unterkommen. Was wie der ultimative Abstieg klingt, kann - mit etwas Glück - auch eine Chance sein. Von Sylvia Tiegs



Der Flur im Familienwohnheim "Franziska" ist lang und bunt. An einem Vormittag im Oktober stiefelt Sozialbetreuerin Martina Ettlinger vorbei an Wänden in gelb, rosa und hellgrün - auf der Suche nach "ihren Muttis", wie sie sagt: drei Afrikanerinnen. Als sie sie sieht - beim Haaremachen und Babyschaukeln - ruft Ettlinger: "Ich komme gleich!" Und lacht den Frauen zu. Gute Stimmung ist wichtig im Familienwohnheim. Denn wer hier lebt, steht eigentlich am Abgrund: Ohne eigene Wohnung droht ein Leben auf der Straße. Allein im Berliner Bezirk Lichtenberg werden derzeit rund 1.000 wohnungslose Bürger vom Sozialamt untergebracht - auch in Heimen wie dem "Franziska".

Martina Ettlinger | Bild: rbb/Sylvia Tiegs

Die Unterkunft belegt die gesamte sechste Etage eines Hochhauses mitten im Bezirk. Platz haben ungefähr 60 Menschen. "Wir haben eine deutsche Mama momentan hier mit Kleinkind", schildert Sozialbetreuerin Ettlinger: "Ansonsten haben wir zu 80 Prozent syrische Familien. Dann haben wir noch eine ungarische, eine rumänische und zwei vietnamesische Familien." Und die drei Afrikanerinnen.

Duschen und Küchen werden geteilt

Die derzeit einzige Deutsche im Heim, die Mutter mit kleinem Kind, ist noch jung, hat aber das lückenhafte Gebiss einer Greisin. Mehr von sich erzählen möchte sie nicht: alles zu viel. Die Frau zieht sich wieder zurück in ihr möbliertes Zimmer mit Toilette, Waschbecken und Namensschild vor der Tür. Die Duschen müssen sich alle teilen, genauso wie die Küchen und Waschmaschinen. Der Standard: zweckmäßig. Aber es soll ja hier auch nur ein Übergang sein, auf dem Weg zurück oder überhaupt in eine eigene Wohnung. Hier kommt nun die Sozialbetreuerin ins Spiel: Wer Martina Ettlinger um Hilfe bittet und sich auch bemüht, den unterstützt sie bei der Wohnungssuche. Wann immer sie Zeit hat, geht sie mit PC und Telefon auf Wohnungsjagd, manchmal stundenlang. Sie surft durch die Immobilienportale im Netz oder klingelt bei städtischen Wohnungsbaugesellschaften durch.

Nur wenig leerstehende Wohnungen

Die Städtischen müssen einen Teil ihrer Wohnungen für sozial schwache Mieter freihalten. Das sind nicht viele Wohnungen, der Leerstand ist gering. Entsprechend zäh hat es Martina Ettlinger - aber sie verbucht auch immer wieder Erfolge: Auf ihrem PC hat sie eine Liste der Heimbewohner seit 2016 und die allermeisten Namen erscheinen in roter Schrift - und Rot steht hier für Erfolg. "Die sind schon ausgezogen, die haben alle schon Wohnungen bekommen." Die Familie, die am längsten im Heim wohnt, ist laut Ettlinger seit zwei Jahren da. Diese Familie hat einen riesigen Schufa-Eintrag, also Schulden. Viele verlieren so ihre Wohnung. Andere Ursachen sind Süchte - nach Spiel, Alkohol oder Drogen. Manchmal aber sind die Gründe für eine fehlende Wohnung eher banal: Da fehlt vielleicht nur der letzte Antrieb oder das entscheidende Papier, zum Beispiel ein Wohnberechtigungsschein für Geringverdiener, die damit Anspruch auf eine günstige Sozialwohnung haben.

Zimmer im Wohnheim "Franziska"

Von der verdeckten in die offene Wohnungslosigkeit

Assia beispielsweise kam vor zwei Jahren aus Bulgarien nach Berlin: mit Mitte 30, einer Tochter und einem Ingenieur-Diplom in der Tasche. Sie habe eine Arbeit als Chemikerin finden wollen, sagt sie. Doch der Plan war nicht durchdacht: Ein Jahr lang lebten Assia und ihre Tochter bei Berliner Bekannten. Das ging dann nicht mehr - und Assia war ohne Wohnung. Das Lichtenberger Sozialamt besorgte ihr schließlich den Platz im Familienwohnheim. Dort übernahm Assia ein Zimmer für sich und ihre Tochter - und auch einen Minijob als Reinigungskraft. Sie fing an, Deutsch zu lernen und sich um eine Wohnung zu bemühen. Martina Ettlinger half und zog im Telefonat mit dem Vermieter alle Register. "Den habe ich ein bisschen schwindlig geredet", blickt Ettlinger zurück. Seit jetzt fünf Wochen wohnt Assia mit ihrer Tochter auf 50 Quadratmetern in Friedrichsfelde.

"Wir nehmen uns die Zeit und haben eine gute Bilanz"

Die Miete zahlt noch das Jobcenter und Assia verdient Geld dazu. Sie hat jetzt auch mehrere Vorstellungsgespräche für Ingenieursstellen und damit die Hoffnung, bald alleine für sich und ihr Kind sorgen zu können. Für Sozialbetreuerin Martina Edlinger ist das ein schöner Erfolg. "Wir sind ja kein gewöhnliches Heim", sagt sie. "Wir versuchen den Leuten weitestgehend ein Leben zu ermöglichen, bei dem sie in ihren eigenen vier Wänden - also sprich hier in ihren Zimmern - selbstständig sind." Die Menschen müssten im Alltag nicht betreut werden - auch deshalb gebe es mehr Kapazitäten für eine Wohnungssuche, was in anderen Heimen so gar nicht möglich sei. "Aber wir nehmen uns die Zeit und wir haben wirklich eine gute Bilanz." Experten der Berliner Wohnungslosenhilfe bestätigen: Sobald engagierte Sozialhilfe ins Spiel komme, bewege sich auch etwas auf dem schwierigen Wohnungsmarkt. Und das sei nötig: Eine Notunterkunft für Familien in Kreuzberg musste zuletzt 400 Leute wegschicken - mangels Kapazitäten.

Hintergrund Wer keine eigene Wohnung hat, lebt nicht zwangsläufig auf der Straße. Man kann zum Beispiel bei Freunden oder Verwandten unterkommen. Aber: oft sind solche Arrangements beengt - zeitlich begrenzt - und man ist abhängig vom Gastgeber. Der Staat nennt so etwas deshalb "verdeckte Wohnungslosigkeit". Die Berliner Senatsverwaltung für Soziales schätzt: Ungefähr 15.000 Menschen in der Stadt leben so. Manche tauchen in Statistiken auf, weil sie Sozialleistungen beziehen, aber keine Adresse in ihrem Namen haben. Die übrigen rechnet die Stadt hoch. Dazu kommen gesichert noch einmal rund 37.000 Wohnungslose, die offiziell um Hilfe gebeten haben. Sie sind derzeit von den Sozialämtern der Bezirke untergebracht - in Wohnheimen, Übergangswohnungen sozialer Träger, Pensionen oder Hostels. Das macht zusammen etwa 50.000 Menschen in Berlin, die wohnungslos sind - im Prinzip aber ein Dach über dem Kopf haben. Die Obdachlosen kommen noch mal gesondert obendrauf. Die Ursachen, keine eigene Wohnung zu haben, sind unterschiedlich. Klassische Gründe sind Schulden, Süchte, Trennungen. Neue Faktoren, die Wohnungslosigkeit begünstigen, sind Vermieter, die mittlerweile schneller kündigen als noch vor ein paar Jahren und Flüchtlinge, die hier anerkannt sind, aber aus ihren Sammelunterkünften raus müssen.

