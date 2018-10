dpa-Zentrralbild Video: Abendschau | 29.10.2018 | Heike Bettermann | Bild: dpa-Zentrralbild

Zehn Jahre nach dem letzten Flug - Rufe nach weiterem Tempelhof-Volksentscheid verstummen nicht

Seit nunmehr zehn Jahren ist der Flughafen Berlin-Tempelhof stillgelegt. Seit vier Jahren kann das Flugfeld offiziell als Erholungsfläche genutzt werden. Dennoch ist die Diskussion über eine mögliche Bebauung noch immer nicht verstummt.

Am Dienstag ist es auf den Tag genau zehn Jahre her, dass auf dem Flughafen Berlin-Tempelhof das letzte Flugzeug zu einem regulären Flug abhob. Danach erlosch die Betriebserlaubnis - und die Diskussionen über die Zukunft des Flugfeldes begannen, mit dem bekannten Ergebnis: Nach einen Volksentscheid wurde des Gesetz über den Erhalt des Tempelhofer Feldes beschlossen: Eine Bebauung, auch am Rand, wurde verboten. Doch auch vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes gibt es weiter Stimmen, die den damaligen Entscheid gern rückgängig machen oder zumindest ändern würden. Insbesondere die Opposition aus FDP und CDU bringt das Thema in schöner Regelmäßigkeit wieder auf den Tisch.

FDP und CDU halten das Thema am Köcheln

"Wir wollen schon noch mal mit dem Berlinerinnen und Berlinern darüber sprechen, ob nicht eine Randbebauung sinnvoll wäre. Denn nur durch mehr Bauleistung in der Stadt können wir auch die Mieten in einem verträglichen Niveau halten und sogar senken", sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, am Montag dem rbb. Auch Teile der CDU würden das Volk gern noch einmal zum Thema Bebauung befragen. So jedenfalls formuliert es der parlamentarische Geschäftsführer der Berliner CDU, Stefan Evers: "Ich glaube, dass eine Volksabstimmung darüber möglich gemacht werden sollte, dann werden wir sehen, ob die Berliner bereit sind, mit uns darüber nachzudenken. Wir sollten im Vorfeld auch Überzeugungsarbeit leisten und damit beginnen wir heute", sagte Evers der rbb-Abendschau.



Bausenatorin hat andere Prioritäten

Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) sieht hingegen erstmal keine Notwendigkeit, über eine Bebauung des Tempelhofer Feldes zu diskutieren. "Wir haben viele andere Potenzialflächen, die wir mit den Bezirken entwickeln. Wir haben dazu extra Bündnisse mit allen Bezirken abgeschlossen, und wir haben die Zahl der Stadtquartiere von elf auf 14 erhöht. Wenn wir das alles weiter gemeinsam betreiben, dann werden wir es auch schaffen, ausreichend Wohnungen zu bekommen", so Lompscher in der rbb-Abendschau. Was das Flughafengebäude betrifft, hat sich in den vergangenen zehn Jahren ebenfalls relativ wenig getan. Das soll sich zwar ändern, doch zuvor gilt es, einige Schwierigkeiten zu bewältigen: "Hier gab es kein Konzept, keine Pläne, keine Studien und keine Bauunterlagen. Das muss alles beschafft werden", sagte die verantwortliche Architektin Jutta Heim-Wenzel am Montag dem rbb. Demnach soll aus dem Gebäude einmal ein einzigartiger Erlebnisort werden - mit einem 1,5 Kilometer langen, begehbarem Dach.

