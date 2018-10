Bild: dpa/Heinrich

Datenauswertung nach Ländern - Wer nach Berlin zieht - und wer die Stadt wieder verlässt

23.10.18 | 13:51 Uhr

Berlin zieht Menschen aus aller Welt an. Doch aus welchen Ländern kommen die meisten Neu-Berliner? Der Blick in die Zuwanderungsstatistik fördert einige Überraschungen zutage. rbb|24 schlüsselt die Zahlen auf. Von Robin Avram und Götz Gringmuth-Dallmer



Wer nach Berlin zieht, will nicht immer richtig lange bleiben: Manche kommen, um hier einige Semester zu studieren. Andere, um ein paar Jahre zu arbeiten. Wieder andere, um sich ein bisschen selbst zu finden und zu verwirklichen. Und dann kehren sie alle der Hauptstadt den Rücken. In Zahlen: Rund 178.000 Menschen zogen im vergangenen Jahr nach Berlin - das sind so viele, wie in ganz Potsdam wohnen. 145.000 bestellten den Umzugswagen, um wegzuziehen. Würde das Paderborn passieren, stünde die Stadt komplett leer und könnte sich von der Landkarte streichen. Diese zwei Zahlen lassen den Begriff "pulsierende Metropole" ein Stück plastischer werden.

Die Statistik zeigt: Berlin zog im vergangenen Jahr weiterhin besonders viele Arbeitsmigranten aus Ost-Europa an. Rund 15.000 Rumänen, Bulgaren und Polen kamen in die Hauptstadt, um sich hier in der boomenden Bau-Branche oder in Dienstleistungsbranchen wie der Pflege zu verdingen. Rund 8.600 Menschen kehrten der Stadt aber auch wieder den Rücken und zogen zurück nach Rumänien, Bulgarien und Polen. Wie viele von ihnen geplatzte Träume im Gepäck hatten, geht aus den Zahlen nicht hervor.



In der Statistik spiegelt sich auch, dass die schlimmsten Folgen der Wirtschaftskrise in Südeuropa überwunden sind. Weil es zu Hause kaum Jobs gab, strömten jahrelang viele Spanier, Griechen und Portugiesen nach Berlin. Inzwischen ist die Jugendarbeitslosigkeit dort erheblich gesunken - und diese Staaten finden sich nicht in den Top 10. Für viele Italiener ist Berlin dagegen immer noch ein hochbegehrtes Ziel. Doch auch hier standen im vergangenen Jahr rund 4.200 Zuzügen rund 2.200 Fortzüge nach Italien gegenüber.

Eine dritte Auffälligkeit: Etwa 2.200 Briten zogen im Jahr 2017 nach Berlin. Ob das schon die Auswirkungen des Brexit-Votums sind, kann nur vermutet werden. Fest steht aber: Immer mehr Briten werden Deutsche.

Ick zieh nach Lausanne, wa!

Wo zog es dagegen die meisten Berlinerinnen und Berliner hin, die im vergangenen Jahr ihrer (Wahl)-Heimat den Rücken kehrten? Hier rangieren die Schweiz, USA und Großbritannien ganz oben. Das ist keine Überraschung, denn diese drei Ländern stehen auch im Rest Deutschlands ganz oben auf der Auswanderungs-Wunschliste.

Warum die kleine Schweiz so beliebt ist? Fachkräfte wie Ärzte und Pfleger können dort wesentlich besser verdienen, die Schweizer müssen weniger Steuern zahlen - und auch die sprachliche Umstellung fällt nicht schwer.



Wer es noch genauer wissen will: Hier die kompletten Zuwanderungszahlen für Berlin aus dem Jahr 2017. Die Wanderungsstatistik beinhaltet übrigens erhebliche Unschärfen: Im Jahr 2017 kamen fast 11.300 Personen nach Berlin, bei denen nicht bekannt war, aus welchem Land sie stammten. Weit mehr Menschen - etwa 15.700 - mit unklarer Nationalität haben Berlin in diesem Zeitraum allerdings auch wieder verlassen.