Wer nach Brandenburg zieht, kann viel Ruhe und Natur genießen. Nicht zuletzt für Ausländer sind aber auch die Jobs verlockend, etwa beim Spargelbauern. Die sind für deutsche Verhältnisse eher schlecht bezahlt und locken vor allem Menschen aus den osteuropäischen Ländern an.

Seitdem viele polnische Erntehelfer den höheren Löhnen folgend nach England weitergezogen sind, folgen ihnen nun Rumänen auf Brandenburgs Feldern nach. Das Lohn-Niveau in Rumänien ist noch deutlich schlechter als in Polen.

Aus dem benachbarten Polen zogen 2017 mehr als 4.500 Menschen nach Brandenburg. Auch gut 2.900 Rumänen meldeten sich im vergangenen Jahr in Brandenburg an.

Die dritte große Gruppe der Zuzügler sind Menschen aus Syrien, die vor allem wegen des Kriegs und fehlender Perspektiven in ihrer Heimat die Flucht nach Europa angetreten haben. 1.138 Personen sind 2017 aus Syrien nach Brandenburg gekommen.

Die Statistik legt nahe, dass sich viele der Polen und Rumänen als Saisonarbeiter verdingen: Rund 4.700 Polen und Rumänien zogen aus Brandenburg im vergangenen Jahr wieder in ihre Heimat. Anders gesagt: Für drei Osteuropäer, die kamen, gingen zwei andere wieder zurück.

Wer sich entscheidet, aus Brandenburg ins Ausland auszuwandern, den zieht es meistens in die Nähe der Alpen. Das Traumziel Schweiz ist dicht gefolgt von Österreich. Wer dorthin zieht, muss sich zwar durchaus an eine andere Kultur gewöhnen - aber zumindest nicht an eine neue Sprache.