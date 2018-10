Brandstiftung in künftiger Flüchtlingsunterkunft

Nach dem Brand einer Turnhalle, in der Geflüchtete wohnen sollten, wurden der Ex-NPD-Politiker Maik Schneider und der Mitangeklagte Dennis W. für die Tat verurteilt. Doch nun muss ihr Prozess ganz neu aufgerollt werden - und sorgt wieder für Furore. Von Lisa Steger

Der Brandanschlag auf eine Turnhalle in Nauen (Havelland) wird das Landgericht Potsdam ab dem 10. Oktober erneut beschäftigen. Denn gegen die beiden Hauptangeklagten wird neu verhandelt, nachdem der Staatsschutzsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) im März 2018 das Urteil gegen den ehemaligen NPD-Politiker Maik Schneider und Dennis W. aufgehoben hatte. Den Prozess muss jetzt allerdings eine andere Strafkammer des Potsdamer Landgerichts führen.

Der Bundesgerichtshof meinte jedoch, eine "Zeit zum Überlegen" stehe dem Angeklagten und seinem Verteidiger zu. Der Schöffe habe nicht nur eine "spontane Unmutsaufwallung" gezeigt, sondern sich "in grob unsachlicher Weise" geäußert und nicht einmal das Ende der Einlassung abgewartet. Seine Entschuldigung bei den Kollegen habe sogar noch bestätigt, dass er voreingenommen gewesen sei.

Am Ende der Verhandlung fragte der Vorsitzende, ob es noch Erklärungen der Verteidiger gebe - das war nicht der Fall. Allerdings faxte der Verteidiger von Maik Schneider am selben Abend um 20.30 Uhr einen Befangenheitsantrag gegen diesen Schöffen. Der Laienrichter entschuldigte sich daraufhin bei seinen Kollegen und meinte, er habe nur wissen wollen, ob der Angeklagte ernst genommen werden oder provozieren wolle. Das reichte den Berufsrichtern der Strafkammer aus und sie wiesen den Befangenheitsantrag ab. Er sei zu spät eingereicht worden und außerdem unbegründet.

Hauptgrund für die Aufhebung des Urteils von Maik S. durch den BGH: Es habe ein Schöffe, ein Laienrichter mit vollem Stimmrecht, mitgeurteilt, obwohl er eindeutig befangen gewesen sei. Es ging um den ersten Prozesstag. Damals hatte Maik Schneider eine Erklärung verlesen: Er habe die Halle nur "einrußen", nicht aber vollständig zerstören wollen. Zudem sei er nicht gegen Flüchtlinge eingestellt gewesen: "Ich wollte nur ein Zeichen setzen, damit der Kreis nicht hunderte von Leuten dort einpfercht." Die Einlassung des langjährigen NPD-Mitglieds ging über Stunden, es war schließlich 17 Uhr und die Verhandlung hatte bereits am Morgen begonnen. Einer der beiden Schöffen fragte Schneider: "Glauben Sie den Quatsch eigentlich, den Sie hier erzählen?"

Ein zweiter Kritikpunkt kommt hinzu, so der BGH: Sowohl Maik Schneider als auch Dennis W. wurden wegen mehrerer Taten verurteilt und bei der Bildung der Gesamtstrafen seien möglicherweise Rechtsfehler gemacht worden.

Schneider hatte in Nauen auch das Auto eines Polen abgebrannt, wie er selbst zugab, und eine große, lautstarke Menschenmenge angeführt, die eine Bürgerversammlung gestört hatte - dort wurde über die Unterbringung von Flüchtlingen gesprochen. Die Menschenmenge vor der Tür schlug gegen die Scheiben und die Zuhörer verließen die Versammlung unter Polizeischutz.



Das Gericht verurteilte Maik Schneider dafür wegen Nötigung. Hinzu kamen noch nicht verbüßte Vorstrafen, zum Beispiel Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auf einer Demonstration unter dem Motto "Hooligans gegen Salafismus" in Hannover. Allein für die abgebrannte Halle und das angezündete Auto erhielt Maik Schneider acht Jahre Haft. Insgesamt kam er für all seine Vergehen auf neuneinhalb Jahre.

Dennis W. erhielt fünfeinhalb Jahre für die abgebrannte Turnhalle, insgesamt sieben Jahre. Denn auch er war daran beteiligt, das Auto des Polen abzubrennen, zudem hatte er bei einem Büro der Linken in Nauen Türschlösser verklebt und auch bei ihm war noch eine Bewährungsstrafe - von sechs Monaten - offen.