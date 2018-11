Bild: akg/Gebr. Haeckel

100 Jahre Frauenwahlrecht - Damenwahl!

12.11.18 | 06:12 Uhr

Am 12. November 1918 gesteht der Rat der Volksbeauftragten Frauen das aktive und passive Wahlrecht zu. Vorangegangen war ein langer Kampf um Gleichberechtigung - ausgefochten auch von Mitstreiterinnen aus Berlin und Brandenburg. Von Sigrid Hoff

Es war ein langer Weg und ein hartnäckiger Kampf: Am 12. November 1918 beschließt der Rat der Volksbeauftragten, dass Frauen künftig das aktive und passive Wahlrecht wahrnehmen dürfen. Am 30. November 1918 wird das Frauenwahlrecht Gesetz. Und im Januar 1919 ziehen neben 423 Männern auch 37 weibliche Abgeordnete in die Nationalversammlung ein. Unterwürfige Dankbarkeit zeigen die Parlamentarierinnen jedoch nicht. Als erste Frau hält die Sozialdemokratin Marie Juchacz am 19. Februar 1919 eine Rede vor der Nationalversammlung der Weimarer Republik, und sie betont: "Was diese Regierung getan hat, war eine Selbstverständlichkeit: Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist."

Hedwig Dohm Bild: dpa/akg-images

Hedwig Dohm muss um ihre Ausbildung kämpfen

Der Weg dahin war lang und wäre ohne engagierte Aktivistinnen wie die 1831 in Berlin geborene Hedwig Dohm nicht gangbar gewesen. Die Tochter eines jüdischen Tabakfabrikanten wächst in einer kinderreichen Familie auf. Mit 15 Jahren muss sie die Schule verlassen, um im Haushalt zu helfen. Doch sie erkämpft sich den Besuch eines Lehrerinnenseminars. 1853 heiratet sie den Chefredakteur des satirischen Wochenblattes "Kladderadatsch", Ernst Dohm. Sie bekommen fünf Kinder, verkehren in den intellektuellen Kreisen Berlins.

Dohm: "Menschenrechte habe kein Geschlecht"

Dohm, die als Schriftstellerin arbeitet, setzt sich schon früh für die Frauenbewegung ein: Wahlrecht, Studium, ökonomische und soziale Gleichstellung. Ihr erster feministischer Essay "Was die Pastoren von den Frauen denken" macht sie 1872 schlagartig bekannt. 1876 fordert sie in der Schrift "Der Frauen Natur und Recht" die gleichen politischen Rechte wie für Männer, denn: "Die Menschenrechte haben kein Geschlecht." Sie schließt sich Vereinen und Organisationen des radikalen Flügels der Frauenbewegung an. Über 90 Essays und Artikel publiziert Dohm in politisch avantgardistischen Zeitschriften und Tageszeitungen – ein lebenslanges Engagement für die Gleichberechtigung.

Minna Cauer Bild: AddF Kassel/ Hofatelier Elvira

Minna Cauer organisiert erste Internationale Frauenkonferenz

Eine ihrer Mitstreiterinnen ist die Pfarrerstochter und zweifache Witwe Minna Cauer. In den 1880er-Jahren rückt die Pädagogin und Journalistin in Berlin in die Reihen der Vorkämpferinnen für das Frauenstimmrecht auf. Um ihren Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen, gründet sie 1888 den Verein "Frauenwohl", dem auch Hedwig Dohm beitritt.



1894 macht Cauer Schlagzeilen als sie die "erste öffentlichen Volksversammlung bürgerlicher Frauen" zum politischen Stimmrecht einberuft. Ein Jahr später gründet sie die Zeitung "Die Frauenbewegung", ein kritisches Sprachrohr der radikalen wie gemäßigteren Frauen. 1902 ist sie Mitbegründerin des Deutschen Vereins für Frauenstimmrecht und arbeitet ab 1912 als Redakteurin der "Zeitschrift für Frauenstimmrecht".

Rosa Luxemburg, Clara Zetkin (links neben ihr sitzend) Bild: imago/United Archives International

Als Minna Cauer 1896 die Internationale Frauenkonferenz in Berlin mit über 400 Teilnehmerinnen organisiert, lädt sie auch Clara Zetkin ein. Die engagierte Sozialistin nutzt den Kongress, um sich für Reformen als Mittel des Klassenkampfes einzusetzen. Zetkin, die für eine grundsätzliche Gleichberechtigung der Geschlechter eintritt, sieht in der wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Frauen eine wichtige Voraussetzung für das Stimmrecht. Gemeinsam mit der Sozialistin Käte Duncker verabschiedet sie eine Resolution, jährlich einen Frauentag zu veranstalten, um das aktive und passive Wahlrecht für Frauen durchzusetzen: Für dieses Ziel gehen bereits am ersten Internationalen Frauentag am 19. März 1911 weltweit über eine Million Frauen auf die Straße.

Hedwig Dohm erlebt den Triumph im hohen Alter Bild: dpa/Bifab

Nach dem Ersten Weltkrieg kommt der ersehnte Durchbruch

Der Erste Weltkrieg wird für Hedwig Dohm, Minna Cauer und Clara Zetkin zunächst ein Rückschlag in ihrem politischen Kampf. Die Pazifistinnen veröffentlichen Antikriegsaufrufe und setzen sich für eine rasche Beendigung des Krieges ein. Nach Kriegsende aber bringt der Beschluss des Rates der Volksbeauftragten am 12. November 1918 den ersehnten Durchbruch: Am 30. November 1918 wird das Frauenwahlrecht Gesetz: "Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten" heißt es in Artikel 109, Abs. 2.

"Vollendet, was wir begonnen" - Grabstein von Minna Cauer Bild: dpa/Sophie Wolfbauer

Hedwig Dohm und Minna Cauer erleben diesen Triumpf in hohem Alter. Im Juni 1919, dem Jahr, in dem die Frauen erstmals an der Weimarer Nationalversammlung teilnehmen, stirbt Dohm mit 88 Jahren in Berlin. Drei Jahre später folgt ihr die 81-jährige Minna Cauer: "Vollendet was wir begonnen" lautet die Inschrift auf ihrem Grabstein auf dem Alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg.

Clara Zetkin wird 1920 die erste Abgeordnete der KPD im Reichstag Bild: dpa/Mary Evans Picture Library

Clara Zetkin zieht als Abgeordnete der KPD nach Birkenwerder

Clara Zetkin, für die der Einzug in den Reichstag 1920 als Abgeordnete der KPD der Höhepunkt ihres Kampfes für die Gleichberechtigung wird, muss in der Weimarer Republik eine wachsende Isolierung in ihrer Partei aber auch in den Frauenorganisationen hinnehmen.



1929 bezieht sie eine Villa in der Berliner Vorortgemeinde Birkenwerder, um den weiten Weg zu den Reichstagssitzungen von Stuttgart nach Berlin zu sparen. Dort befindet sich noch heute eine Gedenkstätte, die an die Sozialistin erinnert. Als Zetkin 1932, mit 75 Jahren, als Alterspräsidentin den letzten freigewählten Reichstag eröffnet, hat die NSDAP erstmals die Mehrheit im Parlament. Für die betagte Frauenrechtlerin geht es nicht mehr allein um die Frauen, sie ruft eindringlich zum Kampf gegen den Faschismus auf. Es wird ihr politisches Vermächtnis – im Juni 1933 stirbt Clara Zetkin, wenige Monate nachdem Adolf Hitler in Deutschland die Macht übernommen hat.