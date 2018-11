Auch in diesem Jahr haben zahlreiche Berliner Eltern keinen Kita-Platz für ihre Kinder gefunden, mindestens 3.000 Plätze sollen fehlen. Der Senat dagegen spricht von 9.400 nicht belegten Plätzen. Der zuständige Neuköllner Stadtrat hält die Zahlen für falsch.

Der Vize-Bezirksbürgermeister und Jugendstadtrat von Neukölln, Falko Liecke (CDU), hat der Berliner Senatsbildungsverwaltung vorgeworfen, in der Debatte um Kita-Plätze mit unkorrekten Zahlen zu hantieren. In der rbb-Abendschau hatte Senatorin Sandra Scheeres (SPD) von 9.400 freien Plätzen gesprochen. In einem Facebook-Post reagierte Liecke jetzt: "Das Problem: es gibt sie nicht. Die Zahlen des Senats sind schlicht unwahr."