Wer in Berlin eine Nebenwohnung besitzt, darf sie nur für maximal 90 Tage pro Jahr an Feriengäste vermieten. Eine entsprechende Gesetzesvorschrift des Landes Berlin ist verfassungsgemäß. Dies hat das Verwaltungsgericht Berlin am Dienstag entschieden - ließ wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falles allerdings Berufung zu.

Der Kläger ist Unternehmensberater, er lebt mit Ehefrau und zwei Kindern in einem 265 Quadratmeter großen Haus bei München. Zusammen mit seiner Ehefrau besitzt er zudem zwei Nebenwohnungen in Pankow. Für eine der beiden Wohnungen erhielt er vom Bezirk die Genehmigung, sie gelegentlich als Ferienwohnung zu vermieten. Doch das reichte ihm nicht. Im Oktober 2016 beantragte er, auch die zweite Wohnung für 180 Tage im Jahr als Ferienwohnung zu vermieten – und klagte gegen die Ablehnung seines Antrags.

Im Schriftverkehr mit dem Bezirk begründete der Unternehmensberater, warum er gleich zwei Nebenwohnungen in Berlin benötige. Das liest sich zuweilen abenteuerlich: Wenn er geschäftlich in Berlin sei, verzichte er aus Kostengründen auf Hotelübernachtungen. Stattdessen zwei Wohnungen zu kaufen, in denen er übernachten kann, schien ihm nach dieser Logik kostengünstiger.



Er nutze die Wohnungen auch in seiner Freizeit, führte er weiter aus. In den Schulferien und an Wochenenden sei er häufig mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Berlin. Warum eine Wohnung in Berlin nicht ausreiche, fragte der Bezirk nach.

Da er stark schnarche, schlafe er grundsätzlich getrennt von seiner Ehefrau, erläuterte der Unternehmensberater daraufhin. Außerdem benötige er Ruhe, um arbeiten zu können. Und überhaupt verfüge eine der beiden Wohnungen nur über zwei Schlafzimmer. Viel zu wenig, denn seine Familie brauche fünf Schlafzimmer: je eines für ihn, seine Frau, seine beiden Kinder und für das Kindermädchen. Und zwei kleine Wohnungen, argumentiert der Berater, seien im Anschaffungspreis nunmal günstiger als eine große Wohnung.