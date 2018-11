Der Gesundheitsausschuss im Brandenburger Landtag hat eine personelle Aufstockung der Arzneimittelaufsicht um zwölf Stellen bestätigt. Die Aufsicht verteilt sich auf das Landesamt für Gesundheit und das Gesundheitsministerium.

Sieben neue Stellen im Landesamt seien bereits ausgeschrieben worden, derzeit würden die Auswahlgespräche eingeleitet, schrieb Brandenburgs Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief an den Gesundheitsausschuss. Auch die fünf neuen Stellen für die Aufsicht im Ministerium seien ausgeschrieben worden. "Es ist unser Ziel, alle Stellen bis zum Ende des Jahres zu besetzen", hieß es.

Auch in anderen Bereichen kann Karawanskij künftig mit mehr Personal planen: "Wir können über einen Aufwuchs der Personalmittel um sieben Millionen Euro sprechen. Das ist ein Umdenken, dass die Abgeordneten die Zeichen der Zeit erkannt haben und der Personalabbau gestoppt wurde", sagte Karawanskij dem rbb am Rande der Sitzung am Montag.